酒醉女公關車上狂譙三字經 小黃運將失眠不敢載客求償百萬

高雄柯姓女公關去年1月搭乘計程車回家，卻在車上大鬧，李姓計程車司機請柯女與何姓男友人下車，反遭李女飆國罵痛譙，氣得李男對柯女提告，法院依公然侮辱罪處柯女5000元罰金，李男另主張柯女害他失眠無法載客，求償106萬5000元，法院判柯女應賠5萬元。

判決指出，在八大行業工作的柯女，去年1月2日下午1時許在三多路某家知名餐廳用餐，餐後酒醉由何姓男友人攙扶坐上李男的計程車。

但行經中華三路與五福三路口附近時，柯女認為車上悶熱，突然想開車門被制止，隨即在車上大鬧，李男見狀要求兩人下車，結果反遭柯女飆國罵狂譙。

李男不滿拒載還被柯女怒罵，氣得報警對柯女提告，法院審理後，依公然侮辱罪判處柯女5000元罰金。

事後李男主張柯女酒後失控，害他為此休息45天，往後還不敢載酒醉客人，晚上不再營業，計算他54歲至70歲退休後，以每日損失150元計算，15年職業生涯少賺67萬5000元，加上精神慰撫金30萬元、9萬元營業損失等，合計向柯女求償106萬5000元。

法院審理時，柯女都未到庭答辯，法官認為，李男雖然距載柯女後，派遣班次曾減少，但2個月後又恢復正常，即便有因減少載客導致收入銳減，但與柯女辱罵應不具因果關係，不得請求賠償。