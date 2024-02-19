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捉妻與醫師過夜獲償30萬 夫扮單身偷吃被抓包要賠妻10萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

張姓人夫外遇何姓女子，黃姓妻子發現兩人姦情，以配偶權遭侵害向兩人求償150萬精神慰撫金，張反擊妻子參加「BMW E20 CLUB TAIWAN」社團卻與沈姓醫師私通在先，婚姻早已名存實亡。新北地方法院認為張姓夫妻還沒離婚，張應恪守婚姻忠誠義務，判他賠償10萬元，何女不知張已婚而免賠；台灣高等法院認定金額適當，駁回黃女上訴。

張姓丈夫和黃姓妻子2008年6月結婚，育有2子。黃女2017年參加車隊活動散心，卻到年薪400萬元的沈姓醫師團員家中過夜，張曾提告向沈求償，台中高分院2020年12月判沈姓醫師賠償30萬元確定。

這回則是換張偷情被抓包。黃姓妻子表示，2019年起她就隨孩子長居台中就學，只有在周末時會往返雲林住處，但她發現丈夫的形跡可疑，調查才發現丈夫從2020年2月至2021年1月間多次和何姓女子性交、出遊，一開始兩人都約在外頭的旅館，後來就直接在雲林家中上床。黃女認為丈夫和何女共同侵害她的配偶權，提告要求2人連帶賠償150萬精神慰撫金。

張姓丈夫辯稱妻子外遇在先，雙方之後就談離婚，並持續就離婚條件磋商，他與何女的關係是「商業性質交友」，他是要滿足性需求，何女則是提供服務，兩人僅止於「條件關係」。張說，夫妻未同居，無實質婚姻生活，沒有互信、互愛、互重可言，請求法院判免賠。

何姓女子則說是在年底透過tinder約會交友網站認識張，對方不斷強調他單身，就算兩人有性行為，她也無侵害黃女配偶權之意。

新北地院認為張與何女的行為已逾越一般社交分際，破壞黃女的婚姻生活，不過沒有證據可證明何女知道張已婚，判張單獨賠償妻子10萬元。

黃女不服，上訴請求丈夫、何女再連帶給付140萬元。高院民事庭認為，何女指張所提出的資料未註記「已婚」，且2020年9月11日的對話中表示彼此未婚，就算她沒積極查證張的婚姻狀況，也不能說有過失，仍判免賠。至於賠償金額，高院認為依照夫妻雙方的教育程度、經濟狀況、社會地位等衡量，賠償10萬元適當，超過這個數字就無據，駁回黃女上訴確定。

張姓人夫外遇何姓女子，黃姓妻子以配偶權遭侵害向兩人求償150萬精神慰撫金，新北地方法院認為張姓夫妻還沒離婚，張應恪守婚姻忠誠義務，判他賠償10萬元，何女因不知張已婚而免賠。黃女上訴，台灣高等法院駁回確定。記者王宏舜／攝影
張姓人夫外遇何姓女子，黃姓妻子以配偶權遭侵害向兩人求償150萬精神慰撫金，新北地方法院認為張姓夫妻還沒離婚，張應恪守婚姻忠誠義務，判他賠償10萬元，何女因不知張已婚而免賠。黃女上訴，台灣高等法院駁回確定。記者王宏舜／攝影

外遇 婚姻 醫師 離婚

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