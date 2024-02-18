婚後分居7年「頻遭語言暴力」 茹素男被妻罵廢人不工作…法官判離

彰化縣一名茹素男子娶中國籍配偶，大陸妻不滿丈夫長期不工作，靠父母生活，經常對丈夫語言暴力罵說「你這種人和尚不像和尚，人不像人」、「你父母怎麼會養你這種廢人」，丈夫訴請離婚，大陸妻欲挽回，彰化地方法院法官認為，兩人長期分居兩地，相互指責，婚姻已無回復之望，判准離婚。

判決書指出，兩人於2015年結婚，男子稱妻子於取得居留證後，前往南投縣工作後就離家，一開始每月返家1、2次，後來返家次數漸少，現已分居7年，他發現妻子是在養生館從事色情按摩工作，但妻子否認，表示是在養生館當清潔工。

妻子說，她嫁到台灣，才驚覺丈夫根本無正常工作，幾乎每日上網聊天或在家睡覺，僅於鄰居缺工時偶而去工作，得靠父母支應生活費，她因此也得肩負賺錢之責，因養生館提供食宿，她才去當清潔工賺錢，但丈夫又栽贓扭曲她從事色情按摩，實在讓人心寒。

丈夫說，妻子分居期間已鬧過幾次說要離婚，但因他經濟不佳，無力負擔妻子所要求的鉅額離婚贍養費，他婚前被女方和仲介欺瞞，誤認女方婚後願與他一起茹素，也不知女方是信仰天主教，雙方飲食習慣、宗教信仰都不同，且妻子婚後對他長期言語暴力，侮辱其人格，甚至還曾持菜刀要破壞房間的鎖等暴力行為，認為雙方已難再經營和諧生活，因此訴請離婚。

但妻子則說她剛嫁到台灣時侍奉公婆三餐盡孝道，過年也會包紅包給公婆，會破壞門鎖是因丈夫鎖門，她是為了入內拿自己的東西，認為只要再尋求諮商專業協助，建立良性溝通管道，婚姻仍可維持。

不過法官審理時發現兩人對話記錄，妻子的確常對丈夫語言暴力，例如說「你又開始神經發作了是吧」、「你是不是真的死了，啞巴了？」、「跟你這種腦殘的人講話很累」、「你吃素的人，你越吃越畜生」、「你父母攤上你這個廢物也是上輩子造的孽」、「別人養了一條狗了。教了一段時間也會知道怎麼做」、「你可以去領奧斯卡世界上第一人渣獎了」。

而男方也自承已另有喜歡的人，也拒絕妻子返家同居，女方則多次以不堪字眼辱罵、嘲諷，更有厭棄此段婚姻關係之語，法官認為雙方長期分居兩地，相互指責，已無修復關係的熱忱及舉動，難期有互相扶持以共同生活，堪認婚姻已生重大破綻而無回復之望，因此判准離婚。