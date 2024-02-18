與青年對談晚安小雞事件 楊文科：網紅極端化已不可忽視

直播主「晚安小雞」陳能釧造假在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢事件登上國際媒體，讓台灣丟臉丟到全世界，新竹縣長楊文科昨天與青年對談時，也提到了晚安小雞事件。他認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題，為了搏眼球，甚至不惜做出危險或違法行為，對受眾、尤其是青少年的價值觀也造成負面影響。

新竹縣政府為加強青年公共參與和溝通機制、提供青年參與縣政管道，第2屆青年諮詢委員已於去年正式上任，本屆共19名來自不同專業領域的青年委員，昨天擔任召集人的楊文科，特別邀請青年委員們暢談青年事務願景，交流對談中，青年委員提問涵蓋總統大選、晚安小雞、減碳永續、水污染及AI城市等多元議題。

提到晚安小雞事件，楊文科認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題，教育工作者和家長必須引導青少年建立正確價值觀，避免盲目追求網紅夢，而忽略個人的全面發展和社會責任感。新竹縣政府3月份也將舉辦青年節系列活動，就是以「媒體識讀」為主題，希望青年朋友運用熱情正向的力量，讓自己成為有媒體識讀能力的閱聽人。

教育局長楊郡慈表示，青諮會在今年度除例行大會外，更規劃辦理Let's Talk公民參與培訓系列活動，含工作坊及公共議題走讀、跨縣市交流等，今年更安排於4月與新竹市及苗栗縣的青年委員交流，期待透過有組織的交流學習，綜覽青年創業計畫、青年培力等公共議題，從中激發想法，促進新議題形成，讓各項青年發展條件與環境更臻完善，共創美好的城市。