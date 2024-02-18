與青年對談晚安小雞事件 楊文科：網紅極端化已不可忽視
直播主「晚安小雞」陳能釧造假在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢事件登上國際媒體，讓台灣丟臉丟到全世界，新竹縣長楊文科昨天與青年對談時，也提到了晚安小雞事件。他認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題，為了搏眼球，甚至不惜做出危險或違法行為，對受眾、尤其是青少年的價值觀也造成負面影響。
新竹縣政府為加強青年公共參與和溝通機制、提供青年參與縣政管道，第2屆青年諮詢委員已於去年正式上任，本屆共19名來自不同專業領域的青年委員，昨天擔任召集人的楊文科，特別邀請青年委員們暢談青年事務願景，交流對談中，青年委員提問涵蓋總統大選、晚安小雞、減碳永續、水污染及AI城市等多元議題。
提到晚安小雞事件，楊文科認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題，教育工作者和家長必須引導青少年建立正確價值觀，避免盲目追求網紅夢，而忽略個人的全面發展和社會責任感。新竹縣政府3月份也將舉辦青年節系列活動，就是以「媒體識讀」為主題，希望青年朋友運用熱情正向的力量，讓自己成為有媒體識讀能力的閱聽人。
教育局長楊郡慈表示，青諮會在今年度除例行大會外，更規劃辦理Let's Talk公民參與培訓系列活動，含工作坊及公共議題走讀、跨縣市交流等，今年更安排於4月與新竹市及苗栗縣的青年委員交流，期待透過有組織的交流學習，綜覽青年創業計畫、青年培力等公共議題，從中激發想法，促進新議題形成，讓各項青年發展條件與環境更臻完善，共創美好的城市。
新竹縣政府指出，縣長楊文科與青年諮詢委員以「113年竹青展望」為題進行交流座談，並邀請青年諮詢委員於縣長公館餐敘，副縣長陳見賢及秘書長李安妤也一同到場與青年委員輕鬆話家常，傾聽青年的聲音及關注青年多元發展，希望新的一年與青年諮詢委員一同為新竹青年打造宜居及追夢城市，縣府也會持續推動各項人才培力及輔導措施，進而營造友善的環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言