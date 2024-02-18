快訊

不只台北燈節才有 台灣燈會最強女鬼「陳守娘」 都出自他手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與青年對談晚安小雞事件 楊文科：網紅極端化已不可忽視

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

直播主「晚安小雞」陳能釧造假在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢事件登上國際媒體，讓台灣丟臉丟到全世界，新竹縣長楊文科昨天與青年對談時，也提到了晚安小雞事件。他認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題，為了搏眼球，甚至不惜做出危險或違法行為，對受眾、尤其是青少年的價值觀也造成負面影響。

新竹縣政府為加強青年公共參與和溝通機制、提供青年參與縣政管道，第2屆青年諮詢委員已於去年正式上任，本屆共19名來自不同專業領域的青年委員，昨天擔任召集人的楊文科，特別邀請青年委員們暢談青年事務願景，交流對談中，青年委員提問涵蓋總統大選、晚安小雞、減碳永續、水污染及AI城市等多元議題。

提到晚安小雞事件，楊文科認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題，教育工作者和家長必須引導青少年建立正確價值觀，避免盲目追求網紅夢，而忽略個人的全面發展和社會責任感。新竹縣政府3月份也將舉辦青年節系列活動，就是以「媒體識讀」為主題，希望青年朋友運用熱情正向的力量，讓自己成為有媒體識讀能力的閱聽人。

教育局長楊郡慈表示，青諮會在今年度除例行大會外，更規劃辦理Let's Talk公民參與培訓系列活動，含工作坊及公共議題走讀、跨縣市交流等，今年更安排於4月與新竹市及苗栗縣的青年委員交流，期待透過有組織的交流學習，綜覽青年創業計畫、青年培力等公共議題，從中激發想法，促進新議題形成，讓各項青年發展條件與環境更臻完善，共創美好的城市。

新竹縣政府指出，縣長楊文科與青年諮詢委員以「113年竹青展望」為題進行交流座談，並邀請青年諮詢委員於縣長公館餐敘，副縣長陳見賢及秘書長李安妤也一同到場與青年委員輕鬆話家常，傾聽青年的聲音及關注青年多元發展，希望新的一年與青年諮詢委員一同為新竹青年打造宜居及追夢城市，縣府也會持續推動各項人才培力及輔導措施，進而營造友善的環境。

新竹縣長楊文科（中），特別邀請青年委員們暢談青年事務願景，交流對談中，青年委員提問涵蓋總統大選、晚安小雞、減碳永續、水污染及AI城市等多元議題。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科（中），特別邀請青年委員們暢談青年事務願景，交流對談中，青年委員提問涵蓋總統大選、晚安小雞、減碳永續、水污染及AI城市等多元議題。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科昨天與青年對談時，提到了晚安小雞事件。他認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科昨天與青年對談時，提到了晚安小雞事件。他認為，網紅行為的極端化和商業化，已是不可忽視的問題。圖／新竹縣政府提供

新竹 晚安小雞 青年

延伸閱讀

影／AI園區將湧4千工程師 楊文科開工籲中央立法防深偽資訊

「龍」來竹縣登山健行 楊文科精選3條龍名步道春節迎賓

高鐵春節加開461班次 楊文科視察新竹高鐵周邊交通

新竹高鐵夜間照明太暗 小黃陳情看不到行人來不及禮讓

相關新聞

與青年對談晚安小雞事件 楊文科：網紅極端化已不可忽視

直播主「晚安小雞」陳能釧造假在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢事件登上國際媒體，讓台灣丟臉丟到全世界，新竹縣長楊文科昨天...

當年家暴毆妻不養兒 如今中風兒拒養...判決出爐

南投一名65歲男子雖有2子，但因家暴妻子，婚姻維持2年就告終，該男更在離婚前將與妻子共有的一個會標走，之後鬧消失，前妻獨...

30歲男叫小黃搭霸王車 付不出2千車資遭判罰3萬

桃園一名張姓男子日前在台北市叫計程車，明知自己身上一毛錢都沒有，卻搭霸王車回到楊梅區，下車時司機要求支付2090元車資，...

博弈水房年洗錢90億 涉案20人「態度良好」均獲緩刑

高雄警方去年2月起搗破博弈洗錢水房，清查方姓主嫌等人經營地下匯兌1年，已洗錢新台幣約90億元，當時檢警共帶回23名犯嫌，...

牌技協會聘雇女荷官暗藏賭博 南警破職業賭場51人送辦

台南市南華街1家「牌競協會」自去年12月開始營業，表面上招攬會員玩撲克牌競賽，警方查出實際上是利用德州撲克涉嫌從事職業性...

新聞眼／國民參審繁瑣 學日學半套

蔡英文總統八年任期即將屆滿，她任內推動的國民法官制度，是最能對外宣揚政績的「成績單」，如今國民法官上路一年多，實務上面臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。