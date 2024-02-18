牌技協會聘雇女荷官暗藏賭博 南警破職業賭場51人送辦

台南市南華街1家「牌競協會」自去年12月開始營業，表面上招攬會員玩撲克牌競賽，警方查出實際上是利用德州撲克涉嫌從事職業性賭場來抽頭營利。市警二分局員警昨天晚上破獲，查獲黃姓男賭場負責人、張姓女荷官等9人，郭姓賭客42人共計51人，查扣賭資22萬5千多元，警詢後全案依涉嫌賭博罪嫌法辦。

警方於春節前接獲社區民眾舉報後，經偵查隊員警多日探訪蒐證，發現該賭場係以牌競活動為幌，並利用社群網站公告各種賽事，藉以招攬不特定人士參與活動，實際上卻暗中經營大型德州撲克職業賭場來抽頭營利。

據了解，要下場參賭除先繳納600元會員費，且依照參賭桌面金額多寡抽取不等行政費來抽頭營利1200元牌桌抽取200元、3400元牌桌抽取400元、6600元牌桌抽取600元。

員警於17日夜間9點埋伏發現大批賭客陸續進入後，立即出動一舉攻入，查獲現場有5桌51名賭客正酣熱對賭中，清點查扣有現金賭資22萬5千多元、大批籌碼、點鈔機、撲克牌賭具、監視器等證物，全案將黃姓負責人(男、26歲、雲林縣人)及張姓等8名女荷官（18歲至24歲不等）等工作從業人員依營利賭博罪嫌送辦；另郭姓賭客等42人則依公然賭博罪送辦。