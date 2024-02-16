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高虹安被控貪汙案 北院3月起密集開庭

中央社／ 台北16日電

台北地方法院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。聯合報系資料照片
台北地方法院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。聯合報系資料照片

台北地方法院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。依據庭期表，合議庭訂於3月6日、13日再開2次準備程序庭後，3月底至5月間密集召開審理庭。

根據庭期表查詢，合議庭將於3月6日、13日上午召開準備程序庭；3月27日上午召開審理庭，4月10日、17日、5月15日、22日的上、下午均開審理庭，5月29日上午召開審理庭。合議庭將於辯論終結後擇期宣判。

新竹市長高虹安被控立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費，總計詐得新台幣46萬30元，依貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安、黃惠玟及前助理陳奐宇、陳昱愷、王郁文等5名被告。

台北地方法院於去年9月25日、10月2日、11日先後傳喚5名被告進行準備程序。黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。王郁文、高虹安則否認犯罪。

高虹安辯稱，從未要求黃惠玟虛報、浮報助理酬金或加班費，助理的加班費都是實際勞務所得，加班時數超過申報時數，甚至超過上限，助理費申報後撥入助理帳戶，並無不實。

加班費 王郁文 高虹安

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