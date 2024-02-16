台中消防局公務員上班看中醫詐296元加班費 二審獲緩刑

時任台中市消防局王姓人事室專員上班時間去看中醫針灸、推拿，還詐領加班費台中地院一審依貪汙治罪條例判他1年10月，不得緩刑；台中高分院二審查，王詐領加班費296元，輕微不法卻面臨嚴峻之刑，應論以詐欺、公務員偽造文書才符合比例，撤銷改判他1年2月，緩刑4年，仍可上訴。

檢調查，王員2019年8月至2020年10月在任消防局負責襄理申報加班審核，他2020年1月13日下午5點到8點去看中醫推拿、針灸，7點多才回局內，卻虛偽申報5點至7點「處理人事業務」請領2小時592元加班費，調查局中機站接獲檢舉，調閱其健保卡就診紀錄發現後送辦。

台中地院一審時，王否認犯行，辯稱當天去第八大隊詢問國旅卡問題，離開時閃到腰才去看中醫，並稱在調查局做筆錄沒認罪，因承辦案件太多，在突擊式詢問下只能概略去想，若頭到尾不講話就沒有供詞不一問題。

一審查，中醫紀錄王右側坐骨神經痛、搔癢症就醫，和他辯稱當時跨坐機車扭傷情節不符，且王在調詢、偵訊時泛稱「前往了解、處理」，絲毫未提及要去第八大隊找誰或處理國旅卡問題，直到被起訴才具體陳述，顯違背常情，另比對多人證詞，也難認王有去處理公務。

一審審酌，王詐領金額僅592元，為5萬元以下，依情節輕微、情堪憫恕2度減刑，依貪汙治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪判他1年10月，褫奪公權1年；一審並直言，王犯後均未坦承，態度不佳，並未深切反省自己過錯，有必要以機構內矯治，促使他自我反省，所以不宣告緩刑。

台中高分院二審認為，王犯罪行為僅詐領1小時加班費296元，固然損及國家權力尊嚴信用，其本質上未違反職務、損及行政效能或人民權益，也未嚴重侵害國家法益，王輕微不法，卻面臨法定刑之重，恐連帶喪失公務員資格，是否一定要用貪汙罪等嚴峻處罰，有過度評價之虞。

二審認為，王員詐領加班費行為除構成貪汙，也該當刑法第339條第1項詐欺取財罪，且論以詐欺罪較符合比例、罪刑相當原則，且一審也且漏未論處公務員登載不實罪。