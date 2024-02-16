女女戀劈腿鬧人命！裝甲女上兵替女友出氣 撂人虐殺19歲女全要入獄

陸軍第6軍團裝甲584旅女上兵田庭娟不滿女友楊雯婷曾被鄭姓前女友劈腿，兩人和女性友人謝宇欣、吳芷翎、李玟欣凌虐毆打鄭女4天，連平底鍋握柄都打到變形，鄭女最終因肋骨多處骨折、大量出血、橫紋肌溶解症身亡，最高法院依傷害致死罪判田女8年2月、楊女8年4月，其餘3人7年2月至8年8月不等徒刑定讞。

楊雯婷原先和鄭女是伴侶，事後改與田庭娟交往，楊女認為鄭女曾腳踏多條船，雙方有感情糾紛，而田女為了替楊女出氣，且也不滿鄭女透過自己報名國軍志願役，卻無故反悔2次；謝宇欣、吳芷翎認為鄭女不付房租、白吃白住而有口角糾紛，李玟欣則是曾和田女交往，也想幫忙出氣。

楊雯婷、田庭娟、謝宇欣、吳芷翎、李玟欣2022年11月10日開始，徒手或以掃把握柄、平底鍋、鐵棍毆打鄭女，再以腳踹腹部、賞巴掌、抓頭撞牆等虐打鄭女4天，導致鄭女臉部腫脹、全身瘀青、嘔吐、吐血等，意識模糊倒在地板上。

楊雯婷等人曾一度查看鄭女的生命徵象，已摸不到心跳和脈搏，但有微弱呼吸，卻視而不見，仍照常出門上班、逛夜市、聊天，直到同年月14日鄭女友人到場照人，才發現鄭女身體發黑腫脹身亡，報警處理。

檢察官相驗、法醫解剖後，確認鄭女頭、頸、軀幹及四肢逾百處鈍力傷，頭皮下軟組織碎裂出血至少300毫升，多處肋骨骨折，最終導致大量出血、橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死而喪命。

楊雯婷、田庭娟等5人均坦承犯行，法院勘驗楊雯婷、田庭娟對話紀錄顯示，楊女曾說「記得顧一下那個廢物」、「等她傷好了再來好嗎」、「不然就不要讓我見屍體」等語，田庭娟也回應「等她傷好了再來，我可能會直接讓她去長生天」、「其實我還沒有報仇完」、「她的時間還沒到，不會被收走」。