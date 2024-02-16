新北警網搜追焦照、調監視器 大重機騎士「卡普」過彎下場慘了

新北市警方前年網路巡邏發現多張追焦照，再調閱監視器畫面確認一輛紅牌重型機車8小時內多次「卡普」快速過彎，騎士以護膝磨地發出火花，依法開罰陳姓車主，吊扣牌照半年，陳不服提行政訴訟，一審判決陳敗訴，案件上訴，台北高等行政法院駁回，全案確定。

新北市警局新店分局坪林分駐所警員2022年8月14日網路巡邏，發現臉書「北宜公路（追焦照.路況回報）」社團成員發布多張照片，調閱沿線路口監視器畫面，確認其中一輛重機當天上午6時19分至下午3時10分不斷來回北宜公路，且騎士多次將身體側掛在車體一側，以「卡普」方式快速過彎，並以護膝著地發出火花。

警方認為騎士危險駕車，依法舉發處罰陳姓車主，吊扣牌照6個月，陳不服提行政訴訟，主張罰單事由是危險駕駛，卻無照片可舉證，其中一張生活照中，機車行駛在車道上無壓線、無競速、無超車，更無影響到其他用路人，何來危險駕駛？

陳認為，如果以騎乘姿勢來說，法規上沒有說不能用外掛姿勢過彎，也沒有要求如何過彎，他不清楚照片哪來的，但以1張生活照片舉發，「我感到不服」。

新北地方法院一審認為除了追焦照外，仍有監視器影像佐證，就側掛、過彎磨膝的駕駛方式，是屬機車賽道常見的競速過彎方式，但不是正常的駕駛姿勢，若以此方式行駛於一般道路，危險性不亞於「蛇行」，認定處分沒有違誤，判決陳敗訴。

陳不服提上訴，警用監視器畫面只有在維護治安、預防犯罪才能允許使用， 不適合用來做違規舉發的佐證，警察僅憑監視器、網路社群的追焦照片舉發，侵犯個人資料保護法。