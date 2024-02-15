鄭鴻威、楊雅涵、李明潔3律師涉組織犯罪遭押 高院駁回抗告確定
執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭傳交付給詐騙首腦掌握辦案進度，台北地檢署認定鄭鴻威、李明潔、楊雅涵涉組織犯罪明確，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。3人抗告，台灣高等法院今駁回確定。
本案源於北檢偵辦一起投資理財詐欺案時，逮捕相關車手並聲押，卻從車手的手機中發現李明潔及楊雅涵等律師趁著陪偵機會，記錄檢察官訊問筆錄內容，或藉聲押庭閱卷時，影印或翻攝卷證資料後，傳送偵查內容給鄭鴻威，再由鄭鴻威傳給詐團首腦，協助幕後主嫌成功逃過法律制裁。
檢察官訊後，認為鄭鴻威、李明潔、楊雅涵涉及組織犯罪明確，有串滅證之虞，2月2日向法院聲押禁見3人獲准。
鄭等3人不服，提起抗告。高院合議庭審理後，認為北院以3人涉犯刑法第132條第3項之洩密及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，有刑事訴訟法第101條第1項第2款的羈押事由，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，不足以確保後續偵查程序順利進行，有羈押及禁止接見、通信必要，裁定羈押禁見並無違誤或不當。
高院指鄭鴻威、李明潔、楊雅涵抗告無理由，駁回確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言