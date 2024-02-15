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證人爆忠明高中後門買500發霰彈 台中男否認賣貨...二審逆轉無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓男子被秘密證人指證，涉嫌在忠明高中一帶販售500發霰彈子彈，二審逆轉認事證不足，改判彭無罪，但彭其他持有槍彈犯行，仍被判有罪。圖／本報資料照
台中市彭姓男子被秘密證人指證，涉嫌在忠明高中一帶販售500發霰彈子彈，二審逆轉認事證不足，改判彭無罪，但彭其他持有槍彈犯行，仍被判有罪。圖／本報資料照
南投縣一名男子在4年間被警查獲持有霰彈，為求減刑，供出子彈是台中市彭姓男子販售，一箱250發賣2.5萬元，一共購買兩箱，指證二人在台中市忠明高中附近交易，警方循線前往彭男住處，查獲長槍、手槍、子彈390發等贓證物。彭承認持有涉案槍彈，但否認有販售霰彈給證人，一審認定彭有3次犯行，分別判刑5年8月、6年、1年10月徒刑，上訴二審後，法官認彭交易霰彈的犯行，證據不足，撤銷改判無罪，其餘兩次犯行維持原判。

南投縣刑大在2020年9月間查獲一名男子持有435發制式霰彈子彈，男子為求在審理時獲減刑輕判，轉當秘密證人，檢舉霰彈子彈分別是在2010年至2017年間，向台中市彭姓男子所購買，一共購買兩次，每次購買一箱250發的制式霰彈子彈，一箱彭男販售價格為2.5萬元，子彈主要用來驅趕猴子、山豬使用，彭的手機是由死去的父親所提供。

警方循線前往台中市彭姓男子住處，查獲3把改造長槍、1把制式手槍、改造與制式子彈共390發，彭男承認被警方查扣的涉案槍彈，是由「李哥」、「阿樂」所寄放，但否認有在忠明高中一帶交易霰彈子彈給秘密證人。

一審時認定彭有3次槍砲犯行，分別判刑5年8月、併科6萬元，6年、併科20萬元，以及1年10月、併科3萬元，未定應執行刑，彭男不服提出上訴。

台中高分院審理後認為，秘密證人在警詢與法院審理時，對於與彭男在忠明高中一帶交易子彈一事，前後供述不一，警詢時先說霰彈是去世的父親所有，不知從何而來，被查緝數個月之後，才又主動向警方供出是向彭姓男子所購買，秘密證人也說，當初供出槍彈來源是為減刑，但法院沒有減刑。

二審認為，證人對於霰彈來源的前後供述不一，加上彭男始終否認涉案，強調有賣過兩箱霰彈給南投獵友，是參加射擊協會時，趁隙攜出，價格僅賣8000元至1萬元間，證人與彭男供述的時間、地點、數量、價格及對象都不同，認為此部分的涉案事證不足，改判彭無罪，但其他兩次犯行，則駁回上訴，維持一審原判，仍可上訴。

南投 台中市 猴子

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