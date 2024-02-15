禮儀公司人員布置喪家會場偷拍少女洗澡 判刑6月
從事禮儀工作的林姓男子替人治喪，趁喪家小孩子洗澡時，以手機攝錄少女的身體隱私部位，依成年人故意對少年犯無故攝錄他人性影像罪起訴；台北地院審理，判林有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。
35歲的林姓男子2023年6月18日在台北市文山區接辦客戶家治喪事宜，於喪家住處布置會場，他發現客戶家中一名少女在洗澡，萌生犯意。
檢察官指控，凌晨1時許林以手機攝錄少女洗澡的影像，被害人發覺有異，向母親反映，母女報警處理，檢方偵查將林起訴，法院審理時，林坦認認罪。
判決書指出，林為了滿足私慾，趁少女洗澡未及注意時，以手機拍攝其性影像，侵害少女的隱私權；林犯後坦承犯行，犯後態度尚可，考量林的犯罪動機、目的、手段等情狀，依法判刑。
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