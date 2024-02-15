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女子搭電扶梯未扶好撞倒2女 士院判拘役50日

中央社／ 台北15日電

林姓女子搭乘南港展覽館捷運站電扶梯，因未扶好扶手、站穩踏階而跌倒，向後撞倒2女，導致2女受有擦挫傷。士院認為林女有過失，日前依過失傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。

士林地方法院判決指出，林女於去年4月11日中午，在台北市南港區南港展覽館捷運站內搭乘電扶梯上樓時，未扶好電扶梯的扶手，因重心不穩而往後撞倒站在她身後的2名女子，導致2女跌倒在電扶梯的踏階上，受有多處擦挫傷。

案經士林地檢署依過失傷害罪嫌起訴。林女辯稱，她有握緊扶手，因電扶梯階梯震動、運作問題，扶手上升速度較階梯慢，導致她抓不住扶手而跌倒。

承審法官勘驗捷運站監視器畫面時認定，林女站上電扶梯後，將右手臂放於扶手上，身體往右歪斜靠向扶手，且身體右下半部、右後腿向後拖移，因重心不穩向後撞倒2名被害女子，林女行為與2名被害女子的傷勢有因果關係。

法院認為，林女所為實有不該，且迄今仍否認犯行，尚無真心悔悟，也未與2名被害女子達成調解或和解，衡量林女的過失情節，依過失傷害罪判處拘役50日，如易科罰金以新台幣1000元折算1日，仍可上訴。

傷害罪 捷運 監視器

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