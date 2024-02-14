男子痛毆同住前妻犯家暴罪 另被控殺人未遂 檢認不成立

呂男和林女離婚後仍同住，兩人因故發生口角並扭打，互控對方家暴傷害罪，林女並提對呂男殺人未遂。檢方偵訊後，依傷害罪起訴兩人；呂男被控殺人未遂罪不成立。基隆地院審理後，判呂男拘役50天，得易科罰金。林女涉案部分，因呂男撤告，法院判決不受理。 兩案均可上訴。

判決指出，同為30多歲的呂男和林女原為夫妻，離婚後仍住在一起，前年6月13日凌晨兩人細故在住處發生口角後，呂男用拳頭毆打林女頭部、胸部，又用手掐住林女的脖子。

兩人經過一陣扭打，呂男抓起林女的頭部去撞地板，又拉林女的頭髮讓她的頭部去撞牆，導致林女頭部受到外傷、腦震盪及至少30分鐘意識喪失，並有噁心伴隨嘔吐。林女就醫，發現左前胸、右頸、右上臂、左前臂、右大腿、雙膝及雙踝都有瘀傷。右小指指骨關節扭傷、腰部挫傷。

林女遭呂男毆打時反抗，拿物品砸中呂男頭部，並用手攻擊呂男胸部，使得呂男頭部也有損傷、右側前臂和左側前臂擦傷、右胸和左胸壁擦傷、腹部挫傷、頭暈及目眩等傷害。

兩人互控對方涉嫌家暴傷害，檢察官偵查後，認定呂男和林女均犯家庭暴力防治法第2條、刑法第277條第1項家庭暴力傷害罪。林女主張是正當防衛才讓呂男受傷，檢方請法官依刑法第23條防衛過當之規定減輕或免除其刑。

林女另控呂男涉嫌殺人未遂，檢察官查出呂男與林女因一時發生爭吵，呂男毆打林女頭部，並掐住她的脖子，雖下手甚重，但雙方並無深仇大恨，呂男事後也未阻止林女報警，認無殺人故意，僅有傷害犯意。

法官審理後，認定呂男犯家庭暴力防治法第2條第2款家庭暴力罪，因無刑責規定，依刑法傷害罪論罪。呂男不以理性處理糾紛，對前妻訴諸肢體暴力，造成林女身心痛苦，很不應該。考量坦承犯行及犯罪動機、手段、待業中等生活狀況情狀，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。