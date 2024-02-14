快訊

趙小蘭胞妹趙安吉驟逝 吳欣盈曝「周日才傳訊息」：震驚難過

男子痛毆同住前妻犯家暴罪 另被控殺人未遂 檢認不成立

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

呂男和林女離婚後仍同住，兩人因故發生口角並扭打，互控對方家暴傷害罪，林女並提對呂男殺人未遂。檢方偵訊後，依傷害罪起訴兩人；呂男被控殺人未遂罪不成立。基隆地院審理後，判呂男拘役50天，得易科罰金。林女涉案部分，因呂男撤告，法院判決不受理。 兩案均可上訴。

判決指出，同為30多歲的呂男和林女原為夫妻，離婚後仍住在一起，前年6月13日凌晨兩人細故在住處發生口角後，呂男用拳頭毆打林女頭部、胸部，又用手掐住林女的脖子。

兩人經過一陣扭打，呂男抓起林女的頭部去撞地板，又拉林女的頭髮讓她的頭部去撞牆，導致林女頭部受到外傷、腦震盪及至少30分鐘意識喪失，並有噁心伴隨嘔吐。林女就醫，發現左前胸、右頸、右上臂、左前臂、右大腿、雙膝及雙踝都有瘀傷。右小指指骨關節扭傷、腰部挫傷。

林女遭呂男毆打時反抗，拿物品砸中呂男頭部，並用手攻擊呂男胸部，使得呂男頭部也有損傷、右側前臂和左側前臂擦傷、右胸和左胸壁擦傷、腹部挫傷、頭暈及目眩等傷害。

兩人互控對方涉嫌家暴傷害，檢察官偵查後，認定呂男和林女均犯家庭暴力防治法第2條、刑法第277條第1項家庭暴力傷害罪。林女主張是正當防衛才讓呂男受傷，檢方請法官依刑法第23條防衛過當之規定減輕或免除其刑。

林女另控呂男涉嫌殺人未遂，檢察官查出呂男與林女因一時發生爭吵，呂男毆打林女頭部，並掐住她的脖子，雖下手甚重，但雙方並無深仇大恨，呂男事後也未阻止林女報警，認無殺人故意，僅有傷害犯意。

法官審理後，認定呂男犯家庭暴力防治法第2條第2款家庭暴力罪，因無刑責規定，依刑法傷害罪論罪。呂男不以理性處理糾紛，對前妻訴諸肢體暴力，造成林女身心痛苦，很不應該。考量坦承犯行及犯罪動機、手段、待業中等生活狀況情狀，處拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。

呂男控告林女涉犯家暴傷害罪，因他在法院第一審辯論終結前撤回告訴，法官諭知判決公訴不受理。

呂男和林女離婚後仍同住，因故發生口角並扭打，互控對方犯家暴傷害罪。基隆地院審理後，判呂男拘役50天，得易科罰金。林女涉案部分，因呂男撤告，法院判決不受理。記者邱瑞杰／攝影
呂男和林女離婚後仍同住，因故發生口角並扭打，互控對方犯家暴傷害罪。基隆地院審理後，判呂男拘役50天，得易科罰金。林女涉案部分，因呂男撤告，法院判決不受理。記者邱瑞杰／攝影

傷害罪 家庭暴力 殺人

延伸閱讀

NBA／前公鹿冠軍成員 後衛富比士家暴遭逮

痛毆孕妻被拍！影片曝光「流星花園」男星認罪：我是家暴男

在街頭遭陌生男痛毆 陳沂首發聲「我不好，很害怕」

被當街痛毆！陳沂宣告立法院開記者會 「被我講過的人都有嫌疑」

相關新聞

男子痛毆同住前妻犯家暴罪 另被控殺人未遂 檢認不成立

呂男和林女離婚後仍同住，兩人因故發生口角並扭打，互控對方家暴傷害罪，林女並提對呂男殺人未遂。檢方偵訊後，依傷害罪起訴兩人...

持打火機燒毀候選人競選旗幟 火未釀災且對方撤告獲判無罪

台南陳姓男子前年11月13日清晨近5時，在新北中和區侯友宜及國民黨議員候選人聯合競選總部，持打火機燒毀總部前方騎樓的競選...

台中長腿美容師控男摩鐵性侵…結局竟是她要吃5月牢飯

台中市一名女美容師在3年前指控陳姓男子涉嫌對她上下其手，疑在汽車旅館對她下藥後性侵，女子事後提告，不過陳男提供手機錄影，...

爺爺告孫子借用LV側背包、皮帶不還 法院依侵占罪判刑

基隆市劉姓男子向爺爺借用LV側背包和LV皮帶，事後拒不歸還，還說已借給他人使用。劉的爺爺報案，檢方認定劉男涉犯侵占罪。基...

3好友被騙便宜入主高雄熱門建案 等1年花數百萬買到空氣

高雄46歲陳姓男子因妻子介紹認識于姓女子，陳男知道于女想入手高雄某熱門建案，佯稱自己認識建商，向于女及于的陳姓、李姓閨密...

男打「傳說對決」謊稱小學生！拐國小男童自摸下體偷錄影 判刑結果GG...

新竹周姓男子是手遊「傳說對決」玩家，去年7月初在遊戲認識一名國小男童，周竟向對方謊稱自己也是國小學生，要求對方以通訊軟體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。