韓國民營監獄專收危險性低受刑人 台灣可借鏡

矯正署官員溫瑞祥參訪韓國唯一民營監獄希望監獄，此監獄專收危險性低受刑人，強調人人平等，職員與受刑人伙食相同。他說，韓國經驗值得借鏡，有助解決超額收容困境。

法務部矯正署官員溫瑞祥告訴中央社記者，去年12月他隨同國立台北大學橄欖枝中心（Olive BranchCenter）參訪韓國修復式司法機構，透過韓國修復式正義協會（KARJ）會長李在永引介，陸續參訪韓國修復式司法的機構或團體，其中即包含修復式監獄。

溫瑞祥說，身為資深矯正人員，對於所謂的修復式監獄非常好奇，也希望能透過實地參訪，了解兩國對於獄政管理運作的差異。

溫瑞祥指出，根據媒體報導，韓國統計廳實施的「人口住宅總調查」顯示，2021年韓國總人口為5174萬人，韓國矯正統計資料顯示收容人數為4萬8980人，經計算，監禁率約為0.095%，亦即每10萬人中約有95人被監禁，遠低於台灣的218人；而韓國矯正機關共計53所，台灣為51所，顯而易見韓國收容量能及資源高於台灣。

針對這次參訪的修復式監獄，溫瑞祥指出，它的英文名為SOMANG Correctional Institute，SOMANG意指希望，因此稱為希望監獄，設置單人房63間、多人舍房73間。

溫瑞祥說，希望監獄是韓國唯一的民營監獄，2010年經由Agape基金會出資約300億韓元（2700萬美元）籌建後經政府許可營運，雖是民營監獄，但實際上監獄90%經費還是由韓國法務部核撥，剩下的10%才是機關自籌，這樣類似政府委託民間經營的公私協力模式，頗值得台灣借鏡。

溫瑞祥認為，希望監獄的成功經驗不僅提供一種新思維的解決方向，且在後續的經費編列上，每年也能樽節一成左右的公務預算，實為一舉數得。

針對國家刑罰權的核心公權力是否適合委外，溫瑞祥說，各國公私協力的民營監獄早已證明並非不可行，而希望監獄由矯正主管機關派駐3名至5名督導人員常駐，對於各項業務運作及人犯處遇措施實質督導並簽核認證，每年也定期派員視察，以維持對民營監獄的稽核，迄今為止均能獲得各界的正向肯定。

溫瑞祥表示，希望監獄核定容額400名，收容刑期為7年以下的受刑人，即選擇收容過失犯、經濟犯等危險性較低的受刑人，以防止再監獄化並可促進再社會化，受刑人遴選的方式與早期台灣外役監遴選方式相仿。

他說，踏入希望監獄，明顯感受到對於受刑人的生活管理相對寬鬆平和，125名職員和400名受刑人（人力比約1：3.2），再加上平均300餘名志工的參與，專業處遇資源可說十分充裕。

溫瑞祥表示，基於管理需求，希望監獄的受刑人與台灣監所一樣都給予編號，但彼此間仍習慣以姓名稱呼，管教人員與受刑人較像是夥伴關係，共同為社會復歸的目標努力，期間如果有紛爭，多數採取修復式司法模式對話，讓行為人認清言行造成的影響，進而面對錯誤並勇於承擔責任，最終達成和解、避免再犯，也因此希望監獄表示違規房基本上沒有使用過。