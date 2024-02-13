快訊

今年初運勢不錯！北港朝天宮國運籤出爐 董事長解籤曝「這時」恐生變

獨步全球！新加坡全面開放外籍旅客自動通關 預計下半年上路

台灣團客遭丟包富國島…年代旅遊仍欠包機費用 越竹航空：明會載旅客返台

韓國民營監獄專收危險性低受刑人 台灣可借鏡

中央社／ 台北13日電

矯正署官員溫瑞祥參訪韓國唯一民營監獄希望監獄，此監獄專收危險性低受刑人，強調人人平等，職員與受刑人伙食相同。他說，韓國經驗值得借鏡，有助解決超額收容困境。

法務部矯正署官員溫瑞祥告訴中央社記者，去年12月他隨同國立台北大學橄欖枝中心（Olive BranchCenter）參訪韓國修復式司法機構，透過韓國修復式正義協會（KARJ）會長李在永引介，陸續參訪韓國修復式司法的機構或團體，其中即包含修復式監獄。

溫瑞祥說，身為資深矯正人員，對於所謂的修復式監獄非常好奇，也希望能透過實地參訪，了解兩國對於獄政管理運作的差異。

溫瑞祥指出，根據媒體報導，韓國統計廳實施的「人口住宅總調查」顯示，2021年韓國總人口為5174萬人，韓國矯正統計資料顯示收容人數為4萬8980人，經計算，監禁率約為0.095%，亦即每10萬人中約有95人被監禁，遠低於台灣的218人；而韓國矯正機關共計53所，台灣為51所，顯而易見韓國收容量能及資源高於台灣。

針對這次參訪的修復式監獄，溫瑞祥指出，它的英文名為SOMANG Correctional Institute，SOMANG意指希望，因此稱為希望監獄，設置單人房63間、多人舍房73間。

溫瑞祥說，希望監獄是韓國唯一的民營監獄，2010年經由Agape基金會出資約300億韓元（2700萬美元）籌建後經政府許可營運，雖是民營監獄，但實際上監獄90%經費還是由韓國法務部核撥，剩下的10%才是機關自籌，這樣類似政府委託民間經營的公私協力模式，頗值得台灣借鏡。

溫瑞祥認為，希望監獄的成功經驗不僅提供一種新思維的解決方向，且在後續的經費編列上，每年也能樽節一成左右的公務預算，實為一舉數得。

針對國家刑罰權的核心公權力是否適合委外，溫瑞祥說，各國公私協力的民營監獄早已證明並非不可行，而希望監獄由矯正主管機關派駐3名至5名督導人員常駐，對於各項業務運作及人犯處遇措施實質督導並簽核認證，每年也定期派員視察，以維持對民營監獄的稽核，迄今為止均能獲得各界的正向肯定。

溫瑞祥表示，希望監獄核定容額400名，收容刑期為7年以下的受刑人，即選擇收容過失犯、經濟犯等危險性較低的受刑人，以防止再監獄化並可促進再社會化，受刑人遴選的方式與早期台灣外役監遴選方式相仿。

他說，踏入希望監獄，明顯感受到對於受刑人的生活管理相對寬鬆平和，125名職員和400名受刑人（人力比約1：3.2），再加上平均300餘名志工的參與，專業處遇資源可說十分充裕。

溫瑞祥表示，基於管理需求，希望監獄的受刑人與台灣監所一樣都給予編號，但彼此間仍習慣以姓名稱呼，管教人員與受刑人較像是夥伴關係，共同為社會復歸的目標努力，期間如果有紛爭，多數採取修復式司法模式對話，讓行為人認清言行造成的影響，進而面對錯誤並勇於承擔責任，最終達成和解、避免再犯，也因此希望監獄表示違規房基本上沒有使用過。

溫瑞祥說，令人印象深刻的是，希望監獄為淡化階級衝突、強調人人平等，職員與受刑人的三餐伙食是一模一樣的，受刑人居住的舍房也會定期調整輪替，一方面表示所有受刑人均為平等無特權，也藉此讓受刑人間可以學習各種不同的人際互動。

韓國唯一的民營監獄「希望監獄」內有一面紅色愛心牆，善心捐款人士將會在牆上留名。（溫瑞祥提供）中央社
韓國唯一的民營監獄「希望監獄」內有一面紅色愛心牆，善心捐款人士將會在牆上留名。（溫瑞祥提供）中央社
矯正署官員溫瑞祥（左）因學術交流活動，參訪韓國唯一的民營監獄「希望監獄」，並致贈台灣東成監獄受刑人製作的獨木舟藝品。（溫瑞祥提供）中央社
矯正署官員溫瑞祥（左）因學術交流活動，參訪韓國唯一的民營監獄「希望監獄」，並致贈台灣東成監獄受刑人製作的獨木舟藝品。（溫瑞祥提供）中央社

受刑人 監獄

延伸閱讀

2023年中國集成電路進出口分析：連續2年下滑 美國進口額跌幅明顯

「國民房車」Grandeur賣破11萬輛奪回王位！韓國2023年十大國產乘用車銷售出爐

陳致中出獄返家 深夜貼文嘆「回家了如一場夢」

影／陳致中假釋出獄…手提2大袋有「名人傳記」 黃睿靚開車來迎接

相關新聞

過年宮廟下注賭博正嗨 被檢舉公然聚賭14人被逮

大過年卻有民眾賭博被逮，本月11日大年初二日晚間11點多彰化縣境局北斗分局接獲情資有鄉親「公然聚賭」，偵查隊立即派員前往...

韓國民營監獄專收危險性低受刑人 台灣可借鏡

矯正署官員溫瑞祥參訪韓國唯一民營監獄希望監獄，此監獄專收危險性低受刑人，強調人人平等，職員與受刑人伙食相同。他說，韓國經...

社工托友人打個案逐字稿PO聊天記錄 涉洩密個資法獲緩起訴

去年，1名楊姓社工因請友人繕打個案家訪逐字稿，在社群媒體發出與當事人的聊天記錄。台北地檢署認定，楊涉犯洩密及個人資料保護...

潑精狼現身高雄圖書館 正妹午睡短褲大腿遭玷汙

高雄一名正妹到圖書館念書，念累了趴桌睡覺，施姓男子經過見正妹穿著短褲竟起色心，在附近死角自慰後，將精液潑到正妹褲子及腿部...

女賣特斯拉稱原版件無肇事 遭戳破公審買家遭判刑　

吳姓女子先前曾駕駛特斯拉Model 3 電動車在新北市發生車禍，2020年維修更換右前葉子板、右前霧燈、右前保側支架、引...

物流男交往15歲小女友 二度翻雲覆雨挨告判刑5月

新北市柯姓男子3年前透過網路交友軟體結識年僅15歲小女友，雙方進一步交往成為男女朋友，交往期間二人兩度在各自住處發生性行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。