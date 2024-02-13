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過年家中三合院下注賭博正嗨 被檢舉公然聚賭14人被逮

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

大過年卻有民眾賭博被逮，本月11日大年初二日晚間11點多彰化縣境局北斗分局接獲情資有鄉親「公然聚賭」，偵查隊立即派員前往查看，發現北斗鎮一處三合院廣場聚集多名賭客並確實有下注賭博，當場逮捕14名賭客。

警方指出，獲報後調派警力前往現場，除當場逮捕賭客，並查扣麻將牌40顆、骰子3顆、牌尺1支、毯子1條及賭資共8萬8050元，14名賭客都坦承使用麻將牌以「推筒子」的玩法賭博財物，且大家「輪流做莊」供其他人下注賭博財物，全案依刑法266條賭博罪移送彰化地檢署偵辦。

警方表示，賭客大都是認識的親友或是過年返鄉的鄉親，大家在三合院外吃完飯後疑直接在圓桌上下注，已涉及公然賭博。

北斗分局長黃世德表示，過年期間很多人都會想試試手氣，有打麻將、撲克牌或擲骰子等等的習俗，這無傷大雅，但要注意的是，若藉此賭博財物，不論是在家中和親朋好友或是在公共場合，輕則須依社會秩序維護法裁罰，重則可能吃上刑責。

彰化縣境局北斗分局過年期間接獲情資有民眾「公然聚賭」，當場查扣麻將牌40顆、骰子3顆、牌尺1支、毯子1條及賭資共8萬8050元。圖／警方提供
彰化縣境局北斗分局過年期間接獲情資有民眾「公然聚賭」，當場查扣麻將牌40顆、骰子3顆、牌尺1支、毯子1條及賭資共8萬8050元。圖／警方提供
彰化縣境局北斗分局過年期間接獲情資有民眾「公然聚賭」，警方到場發現有名賭客並確實有下注賭博，當場逮捕14名賭客。圖／警方提供
彰化縣境局北斗分局過年期間接獲情資有民眾「公然聚賭」，警方到場發現有名賭客並確實有下注賭博，當場逮捕14名賭客。圖／警方提供

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