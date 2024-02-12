生母涉犯殺嬰棄屍案 法官1考量裁定交保、限制住居
台南市翁姓女子被控涉犯生母殺嬰罪等罪嫌，台南地院法官雖認為她涉案罪嫌重大，但考量她甫生產後未滿2月，駁回檢方聲押及禁見，今晚7點多裁定2萬元交保，並限制住居。
法官裁定指出，翁女涉犯生母殺婴、遺棄屍體犯行、有羈押聲請書證據清單所證據可佐，足認涉犯刑法第274生母殺嬰罪、兒童及少年福利與權益保障法第112條第項前段、刑法第247條第1項成年人故意對兒童犯遗棄屍體罪、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪等罪嫌疑重大。
法官考量她甫生產後未滿2月，符合刑事訴訟法第114條第2款情形，聲請人所為羈押及禁止接見通信聲請，於法未合應，都予駁回，併准予她具保2萬元交保，並限制住居。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言