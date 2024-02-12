快訊

她巧遇富國島遭丟包主角⋯一句話曝超高EQ 網跪：家庭教育真好！

台旅客遭丟包富國島…地接社指「信用破產」 年代旅遊總座說話了

生母涉犯殺嬰棄屍案 法官1考量裁定交保、限制住居

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市翁姓女子被控涉犯生母殺嬰罪等罪嫌，台南地院法官雖認為她涉案罪嫌重大，但考量她甫生產後未滿2月，駁回檢方聲押及禁見，今晚7點多裁定2萬元交保，並限制住居。

法官裁定指出，翁女涉犯生母殺婴、遺棄屍體犯行、有羈押聲請書證據清單所證據可佐，足認涉犯刑法第274生母殺嬰罪、兒童及少年福利與權益保障法第112條第項前段、刑法第247條第1項成年人故意對兒童犯遗棄屍體罪、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪等罪嫌疑重大。

法官考量她甫生產後未滿2月，符合刑事訴訟法第114條第2款情形，聲請人所為羈押及禁止接見通信聲請，於法未合應，都予駁回，併准予她具保2萬元交保，並限制住居。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台南市翁姓女子被控涉犯生母殺嬰罪等罪嫌，台南地院法官雖認為她涉案罪嫌重大，但考量她甫生產後未滿2月，駁回檢方聲押及禁見，裁定2萬元交保，並限制住居。圖／本報資料照
台南市翁姓女子被控涉犯生母殺嬰罪等罪嫌，台南地院法官雖認為她涉案罪嫌重大，但考量她甫生產後未滿2月，駁回檢方聲押及禁見，裁定2萬元交保，並限制住居。圖／本報資料照

家庭暴力 棄屍

延伸閱讀

退休警與里長揪團大陸旅遊涉介選 在押退休警十萬交保回家過年

農曆年前追欠款 執行署台中分署追458萬封27筆土地

台北咖啡店千萬Richard Mille名表強盜案 藏鏡人夫妻落網！

北市信義區千萬名錶搶案 警抽絲剝繭逮幕後首腦

相關新聞

生母涉犯殺嬰棄屍案 法官考量她剛生產交保限制住居

台南市翁姓女子被控涉犯生母殺嬰罪等罪嫌，台南地院法官雖認為她涉案罪嫌重大，但考量她甫生產後未滿2月，駁回檢方聲押及禁見，...

影／年前行車糾紛雙方原不提告 事後反悔大過年變互告

2月7日正午時分，高雄左營區華夏路上發生一起行車糾紛，當地派出所獲報後立即到場處理。原本肇事雙方在員警調解後互不提告，但...

影／駕駛違停睡著叫不醒 警擔心安危一查竟是酒駕

高雄市日前查獲一名曹姓民眾在與友人歡暢飲酒後，竟違法開車上路，卻因不勝酒力停在路邊呼呼大睡，直到警網盤查才驚醒。經酒測後...

國中生割頸案持續發燒 小商人嗆：4日凌晨登美國紐約時報廣場

國中生割頸案持續發燒，「乾妹」疑串證目擊者，法院遭爆不准搜索，引爆大眾不滿，新北地院今發聲明表示，「不予評論。」網紅小商...

比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

比特犬是農委會公告危險犬種，嘉義縣竹崎鄉街頭，最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。