生母涉犯殺嬰棄屍案 法官1考量裁定交保、限制住居

台南市翁姓女子被控涉犯生母殺嬰罪等罪嫌，台南地院法官雖認為她涉案罪嫌重大，但考量她甫生產後未滿2月，駁回檢方聲押及禁見，今晚7點多裁定2萬元交保，並限制住居。

法官裁定指出，翁女涉犯生母殺婴、遺棄屍體犯行、有羈押聲請書證據清單所證據可佐，足認涉犯刑法第274生母殺嬰罪、兒童及少年福利與權益保障法第112條第項前段、刑法第247條第1項成年人故意對兒童犯遗棄屍體罪、家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪等罪嫌疑重大。

法官考量她甫生產後未滿2月，符合刑事訴訟法第114條第2款情形，聲請人所為羈押及禁止接見通信聲請，於法未合應，都予駁回，併准予她具保2萬元交保，並限制住居。

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