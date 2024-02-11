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顧確診妻女 愛家上士被記2大過 高高行判決逆轉

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

陸軍步兵第117旅砲兵營部連李姓上士，前年10月支援137旅編成任務期間，因妻女確診需人照顧請假1.5天，孰料，妻女尚未痊癒，李男疑確診又腰傷，遲至12天後才收假返營，被軍方記大過2次。李男不服，提訴願遭駁回，轉向高雄高等法院提行政訴訟獲逆轉，訴願決定和原處分均撤銷。

高高行判決指出，前年10月13日，李男獲知妻女確診，因女兒未滿12歲，需家長照顧，李男辦理家庭照顧假1.5天，離營時李男還告知人事官不可能只休這幾天，第一時間恐無法返營；當下，人事官回覆可將佐證傳來補請假。

不過，當李男將確診居家隔離證明書以LINE傳予蕭姓人事官，經過3、4天，李男皆未收到軍方任何通知，自認長官准假而未返營。孰料，於10月27日欲收假返營時，李男因急性腰扭傷，痛得無法站立，經就診醫生建議，需戴護具並復健，以致無法返營。

李男表示，11月10日向自身單位組長林勝堯致電，表達身體不適且有確診可能，當下林勝堯請李男做快篩，結果呈陽性，因此，李男請組長代為請假，組長僅回說「好，知道了」卻未告知請假結果，當李男因身體好轉，11月14日後返營後才知，請假證明文件不被接受，如今連補辦手續，也不被允許。

軍方表示，李男僅以LINE傳訊人事官告假，且被動等待詢問，以致未完成請假補辦程序，而11月14日歸營後，未能立即提供相關確診證明、就醫紀錄等，補辦請假程序，逾假20餘日確為事實，符合「無正當事由逾假」要件。

「李男行為已造成部隊人事紀律被破壞」，軍方認為，李男軍中服役年資已逾10年，身為資深幹部，竟無正當理由長達20餘日未返營收假，並將自身違失推託單位幹部在其逾假期間未加以詢問，事後不具悔意，經懲罰人事評議會審議記大過2次，應屬合理懲罰。

經高高行調查，李男請假離營後，因照護確診家屬，而延展請假，故自10月17日至27日止非屬逾假，但人評會卻基於錯誤事實認定違法，誤以懲罰法第15條第14款、軍風紀規定第29條第1款「言行不檢」為處罰依據，且訴願決定未予糾正，因此，法院認李男訴請撤銷，為有理由。

李男提訴願遭駁回，轉向高雄高等法院提行政訴訟獲逆轉，訴願決定和原處分均撤銷。高雄高等行政法院。本報資料照片
李男提訴願遭駁回，轉向高雄高等法院提行政訴訟獲逆轉，訴願決定和原處分均撤銷。高雄高等行政法院。本報資料照片

居家隔離 幹部 確診

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