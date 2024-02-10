中市地下賭場聘爆乳荷官發牌 擺滿「發財乖乖」仍被抄

台中有地下賭場隱身商辦中，看準德州撲克競技風靡全球，為吸引賭客上門，擺放了黃色「一路發財乖乖」，盼能生意興隆，更有爆乳辣妹荷官發牌，酒水、餐飲一應俱全，讓賭客流連忘返；中市警方執行清源勤務，一舉破獲該賭場，將王姓男子犯嫌（29歲）、工作人員及賭客帶回，依違反刑法賭博、社會秩序維護法，移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局執行清源專案3.0，清查轄內商辦大樓租戶，發現有家掛名「科技公司」的承租戶，竟是以競技德州撲克為主的地下賭場，出入狀況異常，不如正常公司上下班，皆是由名青年下樓領訪客入內，且夜晚出入複雜，引警方關注。

警方持續蒐證，除夜間多為年輕男性出入外，每日僅有少數女子進入該商辦，研判擬經營地下職業賭場；偵查隊警員持收索票查緝，查獲王男、4名工作人員、12名賭客，賭桌上更有籌碼（價值約175萬台幣）、賭具撲克牌、計時器等，設備如職業比賽場般專業。

警方搜索時，驚見王嫌更在明亮窗旁，擺放多包黃色「一路發財乖乖」，盼藉其諧音，讓賭場生意興隆，甚至高薪聘請爆乳辣妹任荷官發牌，並設有招待所空間，提供酒水、餐飲供賭客飲食，如國外賭廳般享受，但仍遭警方查獲，王男、4名工作人員依違反刑法賭博，移送台中地檢署偵辦，12名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

中市第六警分局長陳松寅呼籲，民眾切勿因領到年終獎金一時興起，參與地下職業賭場賭博；地下職業賭場詐賭情形時有所聞，不要因一時僥倖、投機心態，因小失大。

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