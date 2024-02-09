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檢察總長提非常上訴…助販毒情節輕微 女子獲改判

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

高雄高分院外觀。記者古和純／攝影
高雄高分院外觀。記者古和純／攝影
屏東謝姓女子與余姓男友同居期間，三次協助余男交付海洛因給林姓、陳姓毒蟲，遭檢方起訴，一審判余男十一年六月徒刑、謝女十五年三月徒刑，檢察總長認為，謝女量刑違反比例原則，提起非常上訴，成功發回更審，近日高雄高分院判決出爐，謝女改判九年六月徒刑。

法院審理時謝女否認販毒，辯稱她根本不知余男交付物品是什麼，余男也表示，謝女只是在他的檳榔攤幫忙賣檳榔，彼此是情侶關係，交涉販毒或分裝毒品，不會讓謝女看見。

檢警查出，余男頻繁與藥腳電話溝通毒品買賣事宜，謝女都會接聽協助，甚至過濾電話內容，謝女能理解余男向藥腳互通毒品的「特殊術語」，認定有協助販毒。

屏東地方院一審判余男十一年六月，謝女判十五年三月，謝女堅稱並未販毒，判刑還重於主導販毒的余男，提起上訴，但上訴至三審仍判刑定讞。

毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣一級毒品，無論情節輕重，判死刑或無期徒刑。有毒販人質疑刑度過重，違反比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭認為，法條未考量情節極輕微個案，一律無期徒刑起跳，違反比例原則，判決部分違憲，有五人因此獲益，但因判決語意模糊，差點無法獲得救濟，檢察總長邢泰釗因而替他們提非常上訴，謝女是其中一人。

最高法院受理後，廢棄發回更審，合議庭審酌，謝女雖自白販賣一級毒品，但參與程度輕微，無不法獲益，且犯行短暫，卻遭受比余男更重刑罰，考量謝女有回歸社會必要性，改判九年六月徒刑。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

屏東 毒品 販毒

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