她2度偽造乳癌證明輕鬆詐得73萬入袋 法院判決出爐

彭姓女子先後在乳癌病友所屬的臉書社團和Line社群，將敏盛、台大等醫院門診乳房超音波檢查及耳鼻喉科就診的診斷證明書，偽造成「左側乳房惡性腫瘤第一、二期」，向13名女網友及1名手帕交至少詐得73萬1500元，法院審理時，受害者中有不少人同為癌友，桃園地院依2次行使變造私文書、14次詐欺取財罪，判處彭女應執行2年10月徒刑，得易科罰金，另不得易科罰金部分應執行徒刑4年2月。

判決指出，彭女2018年4月13日在桃園住處，利用點腦掃描及Word軟體做文書處理修改內容等方式，把自己3月間到敏盛綜合醫院門診接受乳房超音波檢查，將「雙側乳房纖維囊種變化，建議後續繼續追蹤」修改為「左側乳房惡性腫瘤第一期」，以此變造的診斷證明書申請加入乳癌病友的臉書社團「花樣女孩GOGOGO」。

之後再向網友謊稱，自己因罹患乳癌需治療費用，自2018年7月起，直到2020年7月底止，連續詐得廖、黃、陳、徐、魏、謝、施、白、蕭、簡、張姓等500至18萬元不等金額的匯款。

網友質疑是否真有籌備醫療費用的需求時，彭女於2020年9、10月間，將自己8月下旬因下唇黏液囊腫，到台大醫院耳鼻喉部門診切除下唇囊腫手術的診斷證明書，診斷內容變造為「病人因左側乳房惡性腫瘤第二期，於2020年1月10日至乳房外科經檢查確診再度復發，前哨淋巴感染未轉移，需接受化學治療、放射治療後再行切除手術」等內容，然後po在LINE群組「桃園靚姊妹幫」取信大眾。

彭女基於詐欺取財犯意，於2019年12月2日前某時，向吳姓手帕交的呂姓女兒誆稱「乳癌復發，需治療資金云云」，經不知情呂女回家後，將此事告知媽媽，導致吳女信以為真，當天上午立刻匯款5萬3500元給彭女，同月10日下午又轉2萬9000元、16日下午轉帳6萬2000元，2020年5月25日也轉6500元，總計將15萬1000元匯至彭女的玉山銀行帳戶內。

法院審理時，彭女坦承2度變造、偽造2家醫院的診斷證明書並分持行使，也承認14人聽聞她罹患乳癌需治療費用後，紛紛匯款給她，但她否認有詐欺取財的犯行，以「我是向這些人借錢，沒有詐騙她們，我主觀上並無不法所有意圖云云」來辯稱。

法官痛批，彭女不思以正途賺取錢財，貪圖不法利益，杜撰罹患癌症急需醫藥費治療，然經濟狀況不佳、欲放棄治療等不實事由，向黃姓等14名女網友或友人尋求金錢支助，造成她們分別損失500元至18萬元不等金額，利用病友的同理心訛詐治療費用，破壞人際間信賴關係，另被告彭女犯後否認犯行並提出「捐款」、「借款」來辯解，顯然欠缺真摯悔悟之心，迄今未對告訴人等表示歉意或提出賠償，可知迄今尚未正視己身行為及對告訴人產生影響，未有深切反省之心。