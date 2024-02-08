快訊

首談妻子收名牌包爭議 尹錫悅未致歉僅稱「遺憾」：恐是政治陰謀

冷氣團發威「除夕又濕又冷」！7縣市氣溫跌破10度 這天起才會回暖

她2度偽造乳癌證明輕鬆詐得73萬入袋 法院判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

彭姓女子先後在乳癌病友所屬的臉書社團和Line社群，將敏盛、台大等醫院門診乳房超音波檢查及耳鼻喉科就診的診斷證明書，偽造成「左側乳房惡性腫瘤第一、二期」，向13名女網友及1名手帕交至少詐得73萬1500元，法院審理時，受害者中有不少人同為癌友，桃園地院依2次行使變造私文書、14次詐欺取財罪，判處彭女應執行2年10月徒刑，得易科罰金，另不得易科罰金部分應執行徒刑4年2月。

判決指出，彭女2018年4月13日在桃園住處，利用點腦掃描及Word軟體做文書處理修改內容等方式，把自己3月間到敏盛綜合醫院門診接受乳房超音波檢查，將「雙側乳房纖維囊種變化，建議後續繼續追蹤」修改為「左側乳房惡性腫瘤第一期」，以此變造的診斷證明書申請加入乳癌病友的臉書社團「花樣女孩GOGOGO」。

之後再向網友謊稱，自己因罹患乳癌需治療費用，自2018年7月起，直到2020年7月底止，連續詐得廖、黃、陳、徐、魏、謝、施、白、蕭、簡、張姓等500至18萬元不等金額的匯款。

網友質疑是否真有籌備醫療費用的需求時，彭女於2020年9、10月間，將自己8月下旬因下唇黏液囊腫，到台大醫院耳鼻喉部門診切除下唇囊腫手術的診斷證明書，診斷內容變造為「病人因左側乳房惡性腫瘤第二期，於2020年1月10日至乳房外科經檢查確診再度復發，前哨淋巴感染未轉移，需接受化學治療、放射治療後再行切除手術」等內容，然後po在LINE群組「桃園靚姊妹幫」取信大眾。

彭女基於詐欺取財犯意，於2019年12月2日前某時，向吳姓手帕交的呂姓女兒誆稱「乳癌復發，需治療資金云云」，經不知情呂女回家後，將此事告知媽媽，導致吳女信以為真，當天上午立刻匯款5萬3500元給彭女，同月10日下午又轉2萬9000元、16日下午轉帳6萬2000元，2020年5月25日也轉6500元，總計將15萬1000元匯至彭女的玉山銀行帳戶內。

法院審理時，彭女坦承2度變造、偽造2家醫院的診斷證明書並分持行使，也承認14人聽聞她罹患乳癌需治療費用後，紛紛匯款給她，但她否認有詐欺取財的犯行，以「我是向這些人借錢，沒有詐騙她們，我主觀上並無不法所有意圖云云」來辯稱。

法官痛批，彭女不思以正途賺取錢財，貪圖不法利益，杜撰罹患癌症急需醫藥費治療，然經濟狀況不佳、欲放棄治療等不實事由，向黃姓等14名女網友或友人尋求金錢支助，造成她們分別損失500元至18萬元不等金額，利用病友的同理心訛詐治療費用，破壞人際間信賴關係，另被告彭女犯後否認犯行並提出「捐款」、「借款」來辯解，顯然欠缺真摯悔悟之心，迄今未對告訴人等表示歉意或提出賠償，可知迄今尚未正視己身行為及對告訴人產生影響，未有深切反省之心。

法官審酌，14名被害人均表示「不願意原諒被告，建請從重量刑等語」；檢察官表示「被告不無濫用傳喚告訴人到庭之權利，而有藉故拖延訴訟之情事，且被告毫無悔過之心，迄今仍矢口否認犯罪，犯後態度欠佳，請從重量刑等語」，考量被告無前科，智識、職業及家庭經濟等情狀，分別量處主文之刑。

桃園彭姓女子偽造罹患乳癌診斷證明，加入乳癌病友所屬的臉書社團及LINE社群裡，以病友同理心騙取14名病友匯款500元至18萬元不等金額，只少73萬餘元入袋，桃園地院審結，將彭女依2次行使變造私文書、14次詐欺取財罪，判處應執行徒刑2年10月，得易科罰金，另不得易科罰金部分應執行徒刑4年2月。可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園彭姓女子偽造罹患乳癌診斷證明，加入乳癌病友所屬的臉書社團及LINE社群裡，以病友同理心騙取14名病友匯款500元至18萬元不等金額，只少73萬餘元入袋，桃園地院審結，將彭女依2次行使變造私文書、14次詐欺取財罪，判處應執行徒刑2年10月，得易科罰金，另不得易科罰金部分應執行徒刑4年2月。可上訴。記者陳恩惠／攝影

乳癌 手術 檢察官 詐欺

相關新聞

她2度偽造乳癌證明輕鬆詐得73萬入袋 法院判決出爐

彭姓女子先後在乳癌病友所屬的臉書社團和Line社群，將敏盛、台大等醫院門診乳房超音波檢查及耳鼻喉科就診的診斷證明書，偽造...

網媒記者做假民調下場慘了！檢驚見他直通國台辦發言人

指傳媒記者林獻元涉嫌受中共福建省委員會指示、資助13萬元人民幣，找靜宜大學退休教授蘇雲華做10波假民調，包括「侯康配首度...

國寶集團朱國榮炒股、內線交易6案通緝 檢方啟動「廢止註銷護照」

國寶集團總裁朱國榮捲入多件炒股及內線交易罪，但他去年棄保偷渡潛逃出境，5億 1700 萬元的保金遭國庫沒收。檢方統計，朱...

手機狂跳「測得未知配件」 她驚見遭前男友裝追蹤器竊錄

台中楊姓男子和蕭姓女子分手後，想找她出面商談之前共同投資房產一事被拒絕，他竟上網買追蹤器偷黏在蕭機車內側車殼，對方因手機...

欠錢怕被女友發現 18歲男猛刺債主10多刀…刀子都解體

台中18歲湯姓男子欠錢遭林姓友人催討，他怕被女友發現竟起殺機，趁搭上林的車要去談判途中，持水果刀朝林後頸猛刺10多刀，力...

統促黨張孟崇涉反滲透法…陸返台過年投案 檢處分結果曝光

去年總統立委大選，在嘉義市經營主持廣播節目的統促黨中央委員張孟崇涉嫌違反反滲透法，遭嘉義地檢署偵辦，妻子交保限制出境，滯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。