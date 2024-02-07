快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

我自波蘭引渡電信詐欺犯嫌返台受審 法務部指首例：彰顯緝捕外逃犯嫌決心

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部根據與波蘭簽署的司法互助協議，上月15日將涉及電信詐欺案的台籍嫌犯劉宏濤引渡回台，創下我自外國引渡通緝犯返台的首例；法務部今天表示，引渡案彰顯我國緝捕外逃犯嫌的決心，是與波蘭簽署司法合作協定的具體成果。

法務部表示，我國2023年2月向波蘭提出請求引渡案，在波蘭歷經9個月的法院審查程序及司法部長行政審查程序後，同意將劉引渡回台接受司法審判。

劉宏濤2017年間因涉電信詐騙案遭國際刑警組織發布「紅色通緝」，於波蘭遭逮捕並予拘留，大陸地區隨即向波蘭請求引渡。

波蘭各級法院審核後雖准予引渡至大陸地區，不過，劉宏濤向歐洲人權法院申訴，法官2022年判決認定，如將劉引渡至大陸恐有違反歐洲人權公約規定禁止酷刑或不人道對待之虞。

法務部在歐洲人權法院判決確定後，積極與外交部、駐波蘭代表處及偵辦案件的台中地檢署聯繫，去年2月依台中地檢署請求，再依據台波刑事司法合作協定，向波蘭主管機關正式提出引渡請求，要求將劉引渡回台。

2023年11月法務部獲波蘭法院裁定同意引渡劉回台，我接獲同意引渡通知後，與外交部、台灣高等檢察署、台中地檢署、駐波蘭代表處及刑事警察局多次開會研商執行方案。

法務部表示，引渡案在駐波蘭代表處、刑事局安排下，警方派員自台遠赴波蘭執行接返戒護勤務，上月15日將劉解送抵台，隨即解送台中地檢署歸案。

據了解，台中地檢署收案後，雖聲請對劉羈押禁見，但未獲法院裁准，台中地檢署為防止劉嫌逃亡，諭知對劉施以科技監控。

法務部表示，我國與波蘭2019年完成簽署「台波刑事司法合作協定」，協定於2021年2月23日生效，內容除引渡外，尚包括刑事司法互助、受刑人移交、法律及實務見解分享；法務部說，波蘭同意劉宏濤引渡案，為2國司法合作奠下堅實基礎。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

司法 引渡 法務部 波蘭 通緝

延伸閱讀

檢察官太操釀出走潮 法務部：成立合理化工作負擔研議小組

「華爾街金童」招攬投資虛擬貨幣逾6千萬 北檢起訴3負責人等

讚高雄「最好城市」！波蘭網紅細數優缺點 預言一處將成世界地標

顧資安、保護病人資料 馬偕醫院與法務部簽訂MOU

相關新聞

挨批「跪著舔中」告網友求償50萬敗訴 連勝文：一定上訴

國民黨副主席連勝文去年被羅姓網友在臉書評論他「跪著舔中」，提告求償50萬元並要求回復名譽。台北地院認為，羅是評論可受公評...

我國自波蘭引渡電信詐欺犯嫌返台受審 法務部：史上首例

法務部根據與波蘭簽署的司法互助協議，上月15日將涉及電信詐欺案的台籍嫌犯劉宏濤引渡回台，創下我自外國引渡通緝犯返台的首例...

優化檢方結構、強化打詐 劍青檢改籲：新國會修正「法院組織法」

近年電信詐欺案暴增，地檢署承受極大案量壓力，法務部長蔡清祥指示從增加人力、自源頭減少案件量，成立「合理化檢察官工作負擔研...

楊梅警攔查開罰噪音超標車 頭文字D同型號新款「豐田86」分貝高達96.8

桃園楊梅警方於農曆春節前針對楊梅四維公園及新屋中山路等易發生改裝車輛噪音路段，配合桃園環保局執行「取締改裝噪音車輛」聯合...

1噸鹽酸不慎外洩…貨車撞楠梓科技園區路墩釀禍 環保局：最高罰500萬

高雄1輛載送鹽酸的貨車今天上午8時許，行經楠梓科技產業園區，因自撞路墩導致鹽酸貯槽閥門斷裂，造成鹽酸外洩，幸未造成傷亡。...

士檢春節前關懷送暖 受保護管束人、受刑人、馨生人全都照顧了

農曆春節前夕，士林地檢署為彰顯柔性司法，展開一系列春節關懷，檢察長顏迺偉，與榮觀協進會、更生保護會、犯罪被害人保護協會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。