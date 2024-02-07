屏東超狠女人蛇還裝被害人 騙原民同鄉到柬埔寨下場出爐

屏東三地門鄉傳出多名鄉民遭同鄉誘騙至柬埔寨從事詐騙，前年屏東檢警陸續逮捕涉案人蛇幹部，屏東地院審理後，依妨害自由等罪處4人11個月至2年2個月不等徒刑，高雄高分院審理後，今將涉案4人從重改判1年7月至3年8月有期徒刑，可上訴。

屏東三地門傳出多名鄉民遭人蛇以高薪工作誘騙至柬埔寨從事詐騙，且有多人赴柬後失聯，屏東檢警獲報後相當重視，組成專案小組追查。

自去年8月起，檢警陸續將柬埔寨國人營救回國，其中有人蛇集團份子假裝成被害人混入其中，但警方根據報案人口供，陸續查出陳女、賴女、周女及林男等4人為人蛇集團核心幹部，被害人均由4人招募赴柬。

檢警追查，賴女、周女、陳女等人加入「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」等詐團，3人擔任集團「人事部」組員，負責招募國人出境，另一名林男則擔任負責接應受招募的國人出國，或代辦機票、護照等行政工作。

因陳女為屏東三地門鄉民，她利用原住民身分取得同鄉信任，以到柬埔寨「從事電腦打字工作，合法正當，底薪1個月4萬元，獎金另計」等話術，誘騙10多人出國工作，其中8名被害人還是陳女同鄉，成員還有未成年在內。

遭騙至柬埔寨的台灣人，抵達指定地點後，護照、手機就被沒收，園區四處都有監視器、警衛，受到嚴格監控，並被集團逼著以電話或網路從事詐騙工作，若違規則會遭警衛痛毆。

有些遭騙被害人不願從事犯罪，想要返台還被逼著交付贖金，直到家屬陸續報警及付贖，才於去年9月陸續返回台灣。

檢察官偵辦後，依違反組織犯罪防制條例等罪起訴陳女4人，屏東地方法院審理後，判處陳女應執行有期徒刑2年2個月，併處賴女1年10個月徒刑，判處周女11個月，併處林男2年徒刑，緩刑5年。

檢方不服上訴，今高雄高分院宣判，合議庭認為，陳女、賴女、周女抵達柬埔寨後，不僅沒有受到毆打、體罰，還與集團幹部至酒店慶功，並非被害人，也不符刑法其情可憫的減刑規定。

合議庭認定，陳女等4人誘騙國人出國從事詐騙，應以被害人數、被害次數計算罪數，但屏院僅以被害人同一天搭乘同一班機出國論1罪，計算有所違誤，何況林男曾犯妨害自由被判1年8月，不符緩刑資格。

合議庭綜合陳女4人罪狀，認為不應減刑，審酌4人在人蛇集團擔任的角色，依以詐術使人出國罪，陳女從重改判3年8月，賴女3年2月，周女1年7月，林男2年。可上訴。

【中央社 高雄7日電】

屏東地方法院審理時，4人辯稱也是前往柬埔寨後被毆打，或被逼著加入行騙的受害者，合議庭依妨害自由等罪判處涉案陳姓、賴姓、周姓女子及林姓男子等4人11月至2年2個月徒刑，其中林男更宣告獲緩刑5年。

不過，台灣高等法院高雄分院審理時卻發現陳女、賴女、周女等3人前往柬埔寨後均選擇自願留下，加入犯罪集團，且未受到毆打或體罰，甚至還跟集團幹部出去玩、去酒店慶功等，據此不應給予酌減其刑，且林男曾因案遭判1年8月，不符緩刑要件，法官審結後，今天從重改判陳女3年8月徒刑、賴女3年2個月、周女1年7個月、林男2年，全案仍可上訴。

判決指出，陳女、賴女、周女民國111年受招募加入對外稱「萬源集團」、「萬利集團」或「萬古集團」的人蛇集團，並聽從上游指示，張貼徵人廣告圖文，再私訊被害人佯稱從事 電腦打字工作，合法正規，底薪1個月新台幣4萬元以上，另有獎金，包吃包住等語。

當被害人同意出國前往柬埔寨後，林男則依指示聯繫被害人安排載送至旅館機場，或偕同辦理、代為領取護照，先行墊付被害人食宿、辦理護照及車資等、集團成員更會偽造被害人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄卡 ，總計至少誘騙10人出國，其中甚至包含未成年者。

不過，當被害人抵達柬埔寨後就被沒收護照、 限制手機使用，並被威脅繼續詐騙國人前往柬埔寨，若違反相關規定，就可能遭集團成員沒收手機、警告、 罰款或體罰、毆打、拘禁等處罰，甚至可能轉賣至其他地區等。若被害人要求返台，也須支付一定贖金。直到其中8名被害人家屬支付贖金成功返台報警，全案才曝光。