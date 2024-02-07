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母有二胎房貸 台中不肖兒爆氣拿藍波刀恫嚇「挖眼、割臉皮」
台中傅姓男子因家庭債務問題，得知母親私下在外還有房屋二胎貸款，他竟氣憤拿出1把藍波刀，還當眾在超商外對媽媽揚言「要挖掉你左眼、割掉你臉皮」，隨後又朝她一陣拳打腳踢，傅母傷心提告；法院考量母子事後和解、撤告，依傷害罪判傅男拘役20日，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，傅男平時和母親同住，2023年因發現對方在外有房屋二胎貸款，他認為母親沒有先告知並隱瞞，同年7月21日下午6點多一時情緒激動，竟在1間超商外拿著藍波刀，恐嚇媽媽說「要挖掉你左眼，割下你臉皮」等語。
傅男講完還不罷休，又朝媽媽頭部、肩膀、胸部及腹部一陣拳打腳踢，導致母親頭皮等多處挫傷，且心生畏懼並報警對兒子提告。
檢方訊時，傅男均坦承不諱，母親也指證歷歷並提出驗傷報告，現場也有超商店員目擊，檢方認為傅犯嫌明確，偵結依家暴傷害、恐嚇等罪嫌起訴他。
台中地院審酌，傅男不思理性、平和態度，和媽媽溝通解決家庭債務問題時，竟出言「要挖眼、割下臉皮」等語，造成其母恐懼不安，但念在傅已經和母親和解，對方也具狀撤告。
法院也考量，傅男沒有前科，月收入普通，還需要協助媽媽清償債務等一切情狀，依恐嚇危害安全罪判他拘役20日，得易科罰金，緩刑2年。
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