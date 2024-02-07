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「媽媽嘴」老闆判賠 3度發回更審

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏。圖／聯合報系資料照片
媽媽嘴咖啡店負責人呂炳宏。圖／聯合報系資料照片
「媽媽嘴」咖啡店雙屍命案，死者陳進福的兩名兒子向凶嫌謝依涵、咖啡店老闆呂炳宏、陳唐龍、彭元忠四人索賠，更二審三年前判決呂、陳、彭應和謝女連帶賠償六三一萬餘元，最高法院昨廢棄判決，發回台灣高等法院更審。

死者張翠萍母親另案提告求償，最高法院已於二○一七年判呂、陳、彭與謝女應連帶賠償張母三六八萬餘元確定。

「媽媽嘴」女店長謝依涵二○一三年二月十六日將安眠藥摻入飲料，迷昏常客陳進福、張翠萍，帶到紅樹林殺害並盜領存款，謝女最終判無期徒刑定讞。

民法規定「受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任」，媽媽嘴命案也牽扯出商家是否需為員工個別行為負連帶責任問題。

陳進福兩名兒子要求謝依涵、呂炳宏、陳唐龍、彭元忠四人應連帶賠償一○三一萬餘元，一審判謝女應賠償兩人各三一五萬餘元，二審認為媽媽嘴公司也須連帶賠償，判決被廢棄；更一審維持謝女單獨賠償，判決再度被廢棄。

更二審認為謝依涵是利用職務上機會殺害陳進福，呂炳宏、陳唐龍和彭元忠共同出資經營咖啡店，雇用謝女擔任店長，與謝女具「僱傭關係」，是民法規定的「僱用人」，卻未盡監督及管理注意義務，讓謝女有機會殺人，應負連帶賠償責任，判連帶賠償六三一萬餘元。

最高法院指出，更二審認定呂等三人不是合夥的共同出資關係，判決呂等人負責賠償，但未說明法律依據為何，有理由不備違法之處；另以呂等人經營咖啡店提供的飲品，不符合消費者保護法規定安全性，論斷呂等人未盡監督受雇人責任，也不合法，故廢棄判決，發回更審。

咖啡 謝依涵

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