鐵窗度過272天獲假釋！陳致中獄中表現良好 受刑人衣物他洗的
民進黨籍前高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年2個月，在高雄燕巢監獄執行，本月初陳致中聲請假釋通過，今下午高院裁准付保護管束，在鐵窗度過272天，最快今晚前可望回家和家人團圓。
據了解，陳致中在獄中表現良好，與3名獄友同住，目前屬於累進處遇一級受刑人，依據監獄行刑法規定，受刑人需下工場作業，陳致中被分配在二監洗衣部，負責受刑人衣物清潔。
陳致中於2月1日申請假釋，經假釋審查會審議後，法務部矯正署2月5日核准陳假釋，檢察官依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，向高院聲請假釋中付保護管束。
高院合議庭審核卷附矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請「於法尚無不合」，因此裁准。
依規定，監獄在收到法院裁定後，會在24小時內完成行政程序，不過因高院才剛裁定，二監尚未收到法院公文，陳致中目前仍在監，最快今天或明天就能出監返家，假釋期每月需定期到地檢署觀護人室報到。
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