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洗錢遭判1年2月…陳致中「聲請假釋過關」 高院裁定付保護管束

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洗錢遭判1年2月…陳致中假釋過關可圍爐 高院裁定付保護管束

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

高雄市前議員陳致中因洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月定讞，去年5月11日進入高雄第二監獄服刑。陳聲請假釋過關，台灣高等法院今裁定付保護管束，他可回家圍爐。

前總統陳水扁國務機要費案受惠會計法修法獲免訴判決，但妻子吳淑珍、兒子陳致中和媳婦黃睿靚仍逃不過洗錢罪，因犯罪所得高達1116萬美元（約3億3千多萬台幣），高院更二審判陳致中1年徒刑，併科150萬元罰金定讞。陳致中入監後，因還犯他罪，高院裁定合併執行1年2月徒刑。

高院今指出，法務部矯正署2月5日核准陳假釋，檢察官依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，向高院聲請假釋中付保護管束。高院合議庭審核卷附矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請「於法尚無不合」，因此裁准。

前總統陳水扁兒子陳致中。資料照片。記者許正宏／攝影
前總統陳水扁兒子陳致中。資料照片。記者許正宏／攝影

假釋 監獄 陳致中

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