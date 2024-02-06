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親友打特權疫苗 蘊泉庄飯店董事、特助無罪逆轉判拘役30日

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

蘊泉庄飯店2020年爆特權疫苗案，當時新北市觀光旅遊局人員至蘊泉庄旅館稽查。圖／新北市觀旅局提供
蘊泉庄飯店2020年爆特權疫苗案，當時新北市觀光旅遊局人員至蘊泉庄旅館稽查。圖／新北市觀旅局提供

蘊泉庄飯店執行董事劉晉誠、董事特別助理何善衡於疫情期間，為讓親友可以優先施打疫苗，將他們列入「實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者」名冊陳報，士林地檢署依刑法行使業務上登載不實準文書罪起訴，一審無罪。檢方上訴，台灣高等法院今逆轉改判兩人各拘役30日，得易科罰金。

位於新北市淡水區的蘊泉庄2020年4月1日經市府觀光旅遊局核定為防疫旅館，觀旅局2021年4、5月間通知轄內防疫旅館陳報名冊，以便彙整優先施打新冠肺炎疫苗，陳報交通部觀光局再轉報衛生福利部疾病管制署。劉晉誠、何善衡為了讓張姓等14名親友優先施打，劉於同年6月7日將14人的資料交給何，何另外將不符資格的9名友人列入名冊，翌日用LINE傳送給觀旅局承辦人員。

高院認為劉晉誠、何善衡雖否認行使業務上登載不實準文書罪，但依照兩人的供述和飯店董事長、營運總監等人的證詞、相關書證，犯罪事實明確，一審判無罪有誤，因此撤銷改判。

高院指劉晉誠指示何善衡將14名親友的基本資料製成施打疫苗名冊，何又自行加入另外9人，損害觀旅局管理防疫旅館施打疫苗工作人員名單的正確性。考量蘊泉庄後來遭新北市政府取消防疫旅館資格，名冊上的人也被取消施打資格，高院考量損害未擴大，判兩人各拘役30日。

疫苗 防疫旅館

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