貼臭綠蛋挨告 男子不起訴

新北市謝姓男子去年在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，被行政院駁斥是假消息，財團法人中央畜產會報案抓人，提告謝涉犯加重誹謗、食品安全管理法。台北地檢署認為不能僅憑謝張貼的照片，就認定謝有捏造或虛構假照片行為，處分不起訴。

謝去年九月廿四日在臉書發文「九月十八日在超市買的台農雞蛋，十月七日才到期，請問這是進口蛋嗎？」配上雞蛋及巴西國旗照片，引發熱議。

貼文一出，台農客服人員主動詢問謝買蛋過程，提供退換貨；中央畜產則派員赴警局報案與提告，警方根據ＩＰ帶回謝調查。

謝強調照片為真，主動交付手機供鑑定；他坦承張貼臭綠蛋圖文，但否認妨害名譽與違反食品衛生管理法犯行，表示發文是為提醒網友、詢問是否與進口蛋有關，雞蛋顏色跟巴西國旗相似，才貼出巴西國旗。

農業部畜牧司家禽產業科蔡姓技正證稱，雞蛋若變質，蛋白可能呈螢光淡綠色澤，高溫易加速雞蛋變質，他無法從照片判斷雞蛋是否腐敗，但他未見過如此深綠色的蛋，且蛋黃已散掉，應不新鮮。

檢方認為，謝的手機存有八張雞蛋照片，不能排除謝因噴墨不清而無法確定產地，他非專業人士及公眾人物，因未詳細查證而誤認為進口蛋，發文是為了提醒他人注意食安，難認有妨害名譽與散播不實訊息犯意；也難僅憑照片本身，認定謝有捏造或虛構照片行為，處分不起訴。