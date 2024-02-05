前女警「賓利姐」認偷查個資與偽造搜扣筆錄 惟否認索賄

爭議不斷的前北市女警「賓利姐」邱薏瑄，因涉嫌利用員警身分偷查個資，以及偽造不實的報案三聯單及搜索扣押筆錄等，供男友郭宣良及另名詐團成員郭之凡黑吃黑並索賄700萬元，日前遭檢方起訴。新北地方法院今開庭，邱女坦承洩漏個資及偽造警方搜扣筆錄圖利男友郭宣良，但否認索賄，表示當初只以為男友自己要用，不知道男友會交給郭之凡黑吃黑。

邱女警專結業後分發後，因高調開賓利車上班，被封為警界「賓利姊」。從警期間她爭議不斷，2015年搭高鐵時，一次買下3個連號座位，光腳在座位上自拍，引發爭議；2016年因懷疑某任男友與前女友藕斷絲連，竟違法偷查男友車籍資料等個資。

日前邱女因替從事詐騙的男友郭宣良，偷查民眾個資遭羈押禁見，遭警方汰除；她另涉偷開警車送男友回家及翹班跑夜店，詐領油資及執勤薪資部分，現由法院審理中；新北地檢署上月再依違反個資法及貪汙違背職務索賄、行賄等罪起訴邱女及2名郭男。

檢方指控，邱女涉嫌利用警方M-Police系統偷查4筆民眾個資，交給1名陳姓男子。另為了協助詐團成員郭之凡侵吞上游一筆千萬元詐欺所得款項，由男友郭宣良牽線，製作不實搜索扣押筆錄，謊騙郭之凡上游款項遭警查扣，進而私吞入己。此外，邱女為協助郭宣良黑吃黑，又故技重施，虛構一名林姓男子的搜索扣押筆錄與扣押物品目錄表，交由「山河」傳送給上游成員，免除男友一筆300萬元債務。

今天開庭時，邱女承認自己洩漏個資，以及偽造文書製作不實搜扣筆錄，供男友郭宣良免除債務的普通詐欺和圖利犯行，但否認向詐團成員郭之凡索賄700萬元及三人以上加重詐欺部分犯行。