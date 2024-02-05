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台南市議會正副議長賄選案 被告都否認涉案明再開庭

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市議會正副議長賄選案，台南地院今天上午開庭審理。議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10名被告都否認涉案，此案明天上午9點30分將再開庭。

審判長鄭雅文問邱莉莉，對於檢察官指控犯罪事實，妳於2022年9月27日下午5點25分打給郭再欽在電話中表示:「我傢伙（台語:指財產）」都賣掉了，要跟他（郭信良）拚了，我這次沒有把郭推倒，算我漏氣」有沒有意見。邱莉莉則表示，她又沒有變賣財產。

鄭雅文問郭再欽，檢方指控你的犯罪事實，你分別於2022年9月28日下午7點33分、10月1日下午4點29分，打電話給邱莉莉說:「當然我還在努力，這次當然要有金主，關鍵票大概就2、3票而已，2票左右在輸贏，我們就1票1票來用」；「市議員3年前花3000萬，我看我們要花上億的…」有什麼意見。

郭再欽當庭否認要賄選 ，並指是第3屆正副議長選舉，與第4屆選舉無關；邱莉莉表示，「3000」、「上億」是指的是上次正副議長選舉，與這次第4屆正副議長選舉毫無關係。

李文俊及友人黃怡萍、黃麗招、李鎮國和妻子高玫仙、郭再欽和楊志強都否認涉及期約賄選，都表示是政黨合作，要促成「民國」配，沒有意圖賄選。

南檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，起訴邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨李文俊及友人黃怡萍、李鎮國及妻子高玫仙。

台南市正副議長賄選案今開庭審理，議長邱莉莉否認涉案。圖／本報資料照片
台南市正副議長賄選案今開庭審理，議長邱莉莉否認涉案。圖／本報資料照片

賄選 邱莉莉 郭再欽

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