台南市議會正副議長賄選案 被告都否認涉案明再開庭

台南市議會正副議長賄選案，台南地院今天上午開庭審理。議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10名被告都否認涉案，此案明天上午9點30分將再開庭。

審判長鄭雅文問邱莉莉，對於檢察官指控犯罪事實，妳於2022年9月27日下午5點25分打給郭再欽在電話中表示:「我傢伙（台語:指財產）」都賣掉了，要跟他（郭信良）拚了，我這次沒有把郭推倒，算我漏氣」有沒有意見。邱莉莉則表示，她又沒有變賣財產。

鄭雅文問郭再欽，檢方指控你的犯罪事實，你分別於2022年9月28日下午7點33分、10月1日下午4點29分，打電話給邱莉莉說:「當然我還在努力，這次當然要有金主，關鍵票大概就2、3票而已，2票左右在輸贏，我們就1票1票來用」；「市議員3年前花3000萬，我看我們要花上億的…」有什麼意見。

郭再欽當庭否認要賄選 ，並指是第3屆正副議長選舉，與第4屆選舉無關；邱莉莉表示，「3000」、「上億」是指的是上次正副議長選舉，與這次第4屆正副議長選舉毫無關係。

李文俊及友人黃怡萍、黃麗招、李鎮國和妻子高玫仙、郭再欽和楊志強都否認涉及期約賄選，都表示是政黨合作，要促成「民國」配，沒有意圖賄選。