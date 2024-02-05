處理產權從有罪變無罪 網紅律師劉韋廷：訴訟非常折磨人

網紅律師劉韋廷多年前接辦遺產糾紛案被控偽造文書，偵查不起訴確定，但交付審判時被判有罪，劉一再上訴，最高法院發回台北地院更審，劉獲判無罪。劉表示，在司法案件中載浮載沉的人要給自己信心，清白會還給我們。

劉韋廷10年前受託處理台北市大安區信義路洪氏家族「世都大樓」的產權案，他代表其中2名繼承人召開臨時股東會，被控不法行使股東權利犯偽造文書罪，檢方偵查處分不起訴確定，卻被聲請交付審判獲准。

劉韋廷一、二審都有罪，他上訴最高法院，合議庭將案件發回更審。劉辯稱，世都公司已面臨無法正常繳納稅捐費用，召開臨時會確有必要，而且，召開股東臨時會沒有損害全體繼承人的權益，他更沒有行使偽造文書的犯意。

更一審判決指出，股東臨時會的記載等方式，不僅未冒用他人名義填載，反而促使民事法院能清楚採認及進行法律評價，依本案事證，不能證明劉韋廷犯罪，應對劉為無罪諭知。

劉韋廷說，最高法院2022年組成大法庭認定法官曾參與交付審判，就不應該作為一審案件的法官，才讓他有罪案件從最高法院發回第一審重新審判，案件發回後的審判法官，認為他與委託人的行為無涉犯罪，判他無罪。