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網友買「巴西國旗臭蛋」挨告妨害名譽 北檢今偵結不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

新北市謝姓男子去年在臉書貼出蛋白為綠色的「臭綠蛋」，遭行政院長陳建仁駁斥是假消息，財團法人中央畜產會赴台北市中正二分局提告謝涉嫌妨害名譽、食品安全管理法。台北地檢署偵辦，因難僅憑謝張貼的照片，認定照片是否有經加工變造，罪嫌不足，今處分不起訴。

案件緣起於，謝男去年9月24日在超市臉書社團發文指出，「9月18日在超市買的台農雞蛋，10月7日才到期，請問這是進口蛋嗎？」並配上照片，引發輿論熱議，有民眾留言懷疑真實性，該篇貼文在不久後刪文，更引起關注。

中央畜產會去年9月28日發稿表示，有民眾指稱在通路上買到綠色發臭雞蛋，且在訊息中貼上巴西國旗與電子發票，質疑為巴西進口蛋，這訊息近期大量於網路傳播，加上部分媒體與政論節目渲染後，造成民眾消費困擾、影響國產雞蛋形象，專案進口雞蛋日前已從通路全面回收，消費者要有信心，勿相信毫無根據的網路謠言。

中央畜產會為維護信譽、還原事實真相，隨即派員赴轄區台北市警局中正二分局報案。警方認為事涉及食安影響重大，立刻鎖定臉書IP，8小時內火速將人帶回派出所，謝深夜見警上門配合偵辦，警詢時謝男強調照片是真，絕無造假，為證明清白，主動交付發文手機供鑑定。

檢方查出，謝坦承有張貼綠蛋圖片及文字，堅詞否認有妨礙名譽與違反食品衛生管理法犯行，他辯稱，當時他拍下雞蛋照片並發文，目的是想要提醒臉書網友，同時也詢問網友此事與進口雞蛋是否有關，他認為雞蛋的顏色跟巴西國旗很像，因此張貼巴西國旗，直到台農客服人員說明，他買到的是進口蛋、可以退換貨。

中央畜產會認為，洗選蛋均有來源碼可查詢，謝可以輕易了解雞蛋來源，但他未經查證指涉進口蛋品質不良，影響中央畜產會的商譽。

不起訴處分書指出，台農客服人員在臉書主動詢問謝的購買雞蛋過程及提供退換貨，指出噴印墨水是食用級墨水，易溶解，且有噴印都是國產蛋。

檢方認定，謝的手機中有翻拍8張雞蛋照片，不能排除謝因噴墨不清，無法確定雞蛋產地，且他非專業人士，未詳細查證之下，誤認買到的雞蛋是進口蛋，又為了促使他人注意進口蛋食安而發文，難認有妨害名譽與散播食安不實訊息的犯意。

本案證人、農業部畜牧司家禽產業蔡姓技正向檢方證稱，雞蛋若變質，蛋白可能呈現螢光淡綠色澤，若雞蛋處於高溫的儲存環境，變質速度較快，他無法從照片上看出謝上傳的雞蛋是否有壞掉，但就他經驗，沒看過呈現這麼深綠色的雞蛋，難以從外觀判斷雞蛋是否已腐敗，照片上的蛋黃已散掉，應是不新鮮的雞蛋。

檢方認定，依蔡的證述可知，雞蛋品質變質確實可能呈現綠色，且從外觀無法判斷雞蛋是否已經腐敗，本件難僅憑謝張貼的照片，認定照片是否有經加工變造，難認謝有自行捏造或虛構照片的行為，因罪嫌不足，謝獲不起訴處分。

新北市謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，遭中央畜產會提告妨害名譽，北檢今偵結，因罪嫌不足，處分不起訴。圖／取材自臉書
新北市謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，遭中央畜產會提告妨害名譽，北檢今偵結，因罪嫌不足，處分不起訴。圖／取材自臉書

畜產會 雞蛋

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