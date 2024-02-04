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雲林明崗暗哨鐵腕抓酒駕 春酒尾牙別抱僥倖心態

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

春節尾牙旺季，宴會飲酒機會增加，雲林縣警察局今天起全面加強取締酒駕，昨晚到凌晨全縣共查獲3件酒駕3人依法移送法辦，警方強調，每年冬季為酒駕肇事死亡人數的高峰期，去年雲林1至12月共發生236件酒駕死傷事故，造成4死272傷；去年共取締1419件酒駕違規、移送公共危險罪1021件，顯見仍有駕駛人心存僥倖心態酒後駕車，警方將持續以明崗暗哨鐵腕加強取締。

此外，針對民眾反映寒假飆車多，經常狂按高音喇叭，嚴重影響居民安寧，雲林縣警局今天也宣示強力執法決心，呼籲酒駕及飆車勿抱僥倖心態，春節取締部署計畫已完成，昨晚到今天凌晨全面同步執行酒駕及危駕專案勤務，一晚下來共取締3件酒駕，3人移送法辦，警方說，部分酒駕的車輛都刻意避開「明崗」路檢，但轉入小路逃避路檢，依舊難躲「暗哨」取締。

雲林縣警局長李建民表示，春節返鄉三五好友歡聚小酌在所難免，警方在春節期間將會在易發生酒駕肇事地點薑母鴨、燒酒雞或羊肉爐、餐廳、KTV、夜店及易發生治安事件等地點，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，高強度取締酒駕，並持續統籌運用優勢警力，以強勢手腕掃蕩執法，更要求日常巡邏警力加強攔檢盤查蒐證，讓取締酒駕及危駕成為常態勤務。

警方持續宣導請業者加強「代客叫車」及「指定駕駛」服務，並印製「酒後代駕平安卡」到各小吃部發送；警方再次提醒，酒賀處5年以下有期徒刑，併科5千至3萬6千元罰鍰、吊扣駕照牌照等重罰外還需參加道安講習民眾利勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雲林警方春節期間全面取締酒駕。圖／雲林縣警局提供
雲林警方春節期間全面取締酒駕。圖／雲林縣警局提供
雲林警方春節期間全面取締酒駕。圖／雲林縣警局提供
雲林警方春節期間全面取締酒駕。圖／雲林縣警局提供

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