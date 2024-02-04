住院打結石卻低血糖喪命 醫師有疏失判賠449萬

徐姓婦人到高雄某醫院進行結石破碎手術，術後必須禁止飲食，但該院卓姓醫師未按常規給予葡萄糖液，導致徐女血糖過低引起併發症死亡，家屬質疑醫院有疏失，共求償1500萬元，法院審理後，認定院方及卓姓醫師確實疏於注意，應連帶賠償徐女家人449萬9000元。可上訴。

徐女2020年8月到該院求診，接受左腎經皮穿腎碎石術及左輸尿管鏡雷射碎石手術，術前依規定徐女需要開始進食，但手術成功後，卻因低血糖引起併發症死亡。

家屬事後質疑院方及卓姓醫師未依照醫療常規，在手術後給予徐女葡萄糖輸液，也未檢測徐女血糖，導致徐女身亡，認為院方及卓男有疏失，徐女丈夫及兩名子女分別請求849萬9000元、350萬元、350萬元合計1500萬元賠償。

卓男挨告後否認疏失，稱徐女是出血性休克死亡，此為手術後壓裡引發，他並無醫療疏失；院方也稱手術中有給予徐女輸液，院內醫師處理均符合醫療常規。

不過，法官依據檢方調查報告，法醫鑑定徐女死因為手術後併發低血糖症和胃出血，續發低血糖休克和低血溶休克致死，且醫審會鑑定後，也認為徐女是低血糖或其併發症造成死亡。

法官認為，徐女患有第二型糖尿病，術前、術後都被告知禁食，理應檢測血糖，但術後不僅未給予葡萄糖輸液，從術後至命危CPR時，也無血糖報告，加上她服用的高血壓藥，有降低血糖風險，卓男卻疏於注意。