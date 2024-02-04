風向在變 院檢辦律師不再手軟

模範生律師王晨桓（左1）涉詐騙遭羈押。記者房荷庭／攝影 近來律師界不斷爆發違反倫理事件，包括「模範生律師」王晨桓在內，十天內有四名律師涉詐收押，律師成為詐團軍師，讓法界議論紛紛，有學者分析，問題核心在於市場太小，吃粥的和尚不斷增加，年輕律師缺乏案源，在金錢誘惑與職業道德下，只能選擇與邪惡妥協。

鄭鴻威等三名律師勾結詐團洩密遭收押，其中女律師楊雅涵還是八年級生，她涉入案件不只一起。律師丁昱仁指出，現今膽大妄為的律師太多，他贊成檢調「清理門戶」，律師沒什麼了不起，不要為錢作賤自己。

有檢察官直言，實務上包括詐騙、運毒集團小弟落網時，幾乎都由首腦砸錢找律師出面，但目的並非幫底下人脫罪，而是擔任「軍師」負責切斷上下游關係、設防火牆自保。

丁昱仁指出，實務上看過有律師幫忙寫教戰手冊，只要第一線車手被抓，第二線未落網的共犯「要主動報案」，假裝是被害人去作筆錄，窺探上游有無被咬出。也有司法官說，詐團律師來大多來自不同事務所，用意是「監軍」看看被告有無認罪，常有人踩紅線替羈押被告傳話串滅證。

過去傳統「黑道律師」接受委任處理組織犯罪、槍毒案件，尤其八大行業特別喜歡找檢察官轉任的律師，看重的就是檢察官與警調的緊密人脈，還有人的配偶在司法機關位居要職，更容易探消息。

現今詐騙集團崛起，詐團找律師，不見得要找檢警人脈豐富的門神，只要拿出足夠財力，找到願意「配合」的律師，就能達成目的。

有律師坦言，法院、地檢署和律師往往都是相互尊重，過去律師捲入洩密案，院檢幾乎都是輕輕放下，包括緩起訴、聲請簡易判決或宣告緩刑，但從近期檢方強勢聲押、法院裁押的狀況來看，明顯感受到「風向在改變。」