24小時魔音穿腦！台中音樂老師要賠鄰居330萬元 還得「強制遷離」

台中柯姓音樂老師長期在社區13樓住處大聲放音樂、演奏，有鄰居直言「24小時噪音穿腦」被吵到重鬱，法院民事判柯應給付12名住戶330萬元。社區管委會再起訴柯強制遷離，法院發現，社區區權會94人出席有86人同意，占比達91%，認為管委會主張有理由，判柯應遷離，可上訴。

管委會主張，柯之前是13樓房屋所有權人，但柯已經將房屋贈與他人，自己仍持續住在屋內，柯長年不分晝夜大聲放音樂、廣播、影片或盤奏樂器等噪音，嚴重影響住戶安寧，多次報警也不理，接連被依社會秩序維護法開罰、住戶民事求償，柯依然故我。

管委會2022年5月、2023年1月，分別依公寓大廈管理條例第16條，將「制止通知」送達柯，柯仍我行我素，管委會再開區分所有權人會議，當天94人出席有86票同意訴請法院判令柯男強制遷離，因此依公寓條例第22條第1項第3款，向法院起訴主張柯男遷離。

柯抗辯稱，環保局沒罰過他，自己沒違反法律，社區規約也沒規定住戶不能演奏樂器或聽音樂，遑論情節重大，認為管委會請求權基礎不存在。

法院查，管委會有提蒐證錄音、影像，另有會議紀錄，多名住戶也對柯提民事求償被判賠等，且區權會94人出席有86票同意訴請法院強制驅離柯，占比高達91％，可見管委會主張有依據，判柯男應遷離。

另外，先前有12名住戶主張，柯男2021年4月至2023年5月28日間，在13樓屋內製造噪音，不定時放音樂、廣播、影片或彈奏樂器，影響生活安寧已超越「一般人社會生活所能容忍」客觀標準，每人各向他求償30萬元。

柯抗辯稱，他是音樂老師會在家演奏樂器、從事網路教學，住戶的錄影都是自行側錄，未會同環保局做噪音檢測，且住戶以手機錄音，分貝計還是便宜貨非專業設備，主張駁回。

台中地院查，社區管委會2021年6次會議提到住戶柯男日、夜間持續製造噪音，嚴重影響睡眠品質造成精神耗弱，請求管委會處理或提出惡鄰條款，還給社區平靜生活，有住戶稱，柯「24小時噪音穿腦」、「長期故意噪音振動」。

柯的隔壁住戶說，柯24小時發出噪音，有音樂、伴奏，及鼓聲、BASS聲，只要在家都聽得到，聽到聲音就會煩躁，只想快點搬家，而根據住戶手機錄音顯示分貝，也介於40至50幾不等。

法院認為，噪音會讓聽者神經緊張、失眠，或夢中驚醒，有住戶因此重鬱去看精神科，審酌柯侵害住戶長達2年，大部分在夜間、凌晨，且屢經報警、溝通勸導都不改善，判柯應給12人一共330萬元。