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硬要拍與15歲女友性愛片 新北男挨告願賠100萬 法院這樣判

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市葉姓男子2年前與15歲女子交往為女朋友，卻不顧小女友反對，三度於發生性行為時，堅持以手機拍攝二人性愛畫面，新北地院日前依違反與14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪及拍攝少年性影像罪，判刑3年8月；另得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行10月，可上訴。

判決指出，葉姓男子於2022年8月與年僅15歲女子交往後成為男女朋友，於2022年8月至10月間，三度與小女友在葉男新北市住處發生性行為，雖未違反小女友意願，但葉男每次都持不顧小女友出言反對，堅持以手機拍攝二人的性愛畫面，小女友母親事後得知怒報警提告。

葉男到案後，在警詢及檢方偵訊及法院審理期間，均坦承犯行，但堅稱並未違反小女友意願。新北地院檢視葉男三度與小女友發生性行為的影片，確認小女友在葉所拍攝的影片中，確實有說「我不要拍」、「我不喜歡被拍」並均以雙手遮臉，雖二人發生性行為未違反小女友意願，但拍攝性愛影片卻是明顯未經同意。

新北地院考量葉男事後願賠償100萬元與受害小女友及家屬達成和解，且已依約履行，日前依違反與14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪及拍攝少年性影像罪，判刑3年8月；另得易服社會勞動的有期徒刑部分，應執行10月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

女友 性行為

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