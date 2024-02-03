詐團律師涉洩密案 北檢聲押3律師獲准

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭傳交付給詐騙首腦掌握辦案進度，調查局前天大規模搜索12處律師住居所與辦公室，約談6名律師到案，檢方認定鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

另外，同案約談律師林聰豪45萬交保，張作詮30萬交保，朱一品請回。據調查，6名律師各自在台南、台北、桃園及台中等地不同事務所執業，由鄭鴻威曾接受詐騙集團委任辯護，再引介詐騙車手案給5名學弟妹，替車手辯護。

據了解，北檢在偵辦一起投資理財詐欺案時，逮捕相關車手並聲押，結果從車手的手機中，發現李明潔及楊雅涵等律師趁著陪偵機會，記錄檢察官訊問筆錄內容，或藉聲押庭閱卷時，影印或翻攝卷證資料後，傳送偵查內容給鄭鴻威，再由鄭鴻威傳給詐團首腦，協助幕後主嫌成功逃過法網，檢方正溯源追查詐團首腦。

檢察官訊後，認鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，有串滅證之虞，昨向法院聲押禁見3人獲准，今晨已搭乘囚車前往看守所。另諭知林聰豪45萬交保，張作詮30萬交保，朱一品請回。

北檢認定，律師鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，向法院聲押禁見獲准，今晨已搭乘囚車前往看守所。記者房荷庭／攝影
北檢認定，律師鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，向法院聲押禁見獲准，今晨已搭乘囚車前往看守所。記者房荷庭／攝影

律師 車手

延伸閱讀

3律師與詐團串謀涉洩密檢察官聲押 法官漏夜審查

虛幣商涉嫌聯手境外詐團行騙 逾40人遭詐財損達5000萬元

台南新營驚傳命案！年輕男子疑涉債務糾紛 在詐團據點遭痛毆致死

影／假投資詐騙 有人被騙500萬才驚覺 警方逮35嫌查扣2.6億

相關新聞

SBL假球簽賭起訴15人 柯旻豪續押

ＳＢＬ去年爆出打假球簽賭案，檢警查出多名裕隆球員、助理教練涉在第廿屆賽事中簽賭至少十八場，其中七場更有球員藉場上表現即時...

詐團律師涉洩密案 北檢聲押3律師獲准

執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵...

二審認定林父未買票 花蓮議員林源富當選有效確定

花蓮縣無黨籍議員林源富前年底競選期間，父親涉嫌透過邱姓友人買票，林源富民事一審被判當選無效，上訴二審，花蓮高分院近日宣判...

砍35刀奪命搶天珠 黃焌柚、李政達逃死

台中市男子黃焌柚盜賣張姓友人價值不菲的天珠「天地眼中眼」，賺得167萬餘元，再找男子李政達、李之楷、蔡信佑連砍張男35刀...

打詐破功 3律師洩密掩護詐團遭聲押

執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵...

SBL假球案／涉詐賭球員 壓哨3分球賺38萬元

ＳＢＬ打假球簽賭案「控分」詐賭手法曝光，檢方過濾出去年有七場比賽涉球員操作，不僅放水拉近比分，必要時甚至豪賭壓哨三分球，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。