詐團律師涉洩密案 北檢聲押3律師獲准

執業律師鄭鴻威被控勾結詐團首腦，藉由律師陪同車手偵訊、法院聲押閱卷的機會，指揮年輕律師利用通訊軟體telegram回傳偵查內容，再由鄭傳交付給詐騙首腦掌握辦案進度，調查局前天大規模搜索12處律師住居所與辦公室，約談6名律師到案，檢方認定鄭鴻威、李明潔及楊雅涵涉及組織犯罪明確，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

另外，同案約談律師林聰豪45萬交保，張作詮30萬交保，朱一品請回。據調查，6名律師各自在台南、台北、桃園及台中等地不同事務所執業，由鄭鴻威曾接受詐騙集團委任辯護，再引介詐騙車手案給5名學弟妹，替車手辯護。

據了解，北檢在偵辦一起投資理財詐欺案時，逮捕相關車手並聲押，結果從車手的手機中，發現李明潔及楊雅涵等律師趁著陪偵機會，記錄檢察官訊問筆錄內容，或藉聲押庭閱卷時，影印或翻攝卷證資料後，傳送偵查內容給鄭鴻威，再由鄭鴻威傳給詐團首腦，協助幕後主嫌成功逃過法網，檢方正溯源追查詐團首腦。