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SBL假球案／涉詐賭球員 壓哨3分球賺38萬元

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

SBL超級籃球聯賽球員吳季穎（中）被爆打假球及簽賭。本報資料照
SBL超級籃球聯賽球員吳季穎（中）被爆打假球及簽賭。本報資料照
ＳＢＬ打假球簽賭案「控分」詐賭手法曝光，檢方過濾出去年有七場比賽涉球員操作，不僅放水拉近比分，必要時甚至豪賭壓哨三分球，拿下保險分以牟取賭利。

檢警調查，二○二二年底裕隆對台啤的熱身賽，地下賭盤賭台啤隊輸球者，台啤輸分在六點五分內即可贏得賭資，吳季穎與女友、友人合作投注十五萬五千元，最終比賽以七十比六十七由裕隆隊贏台啤隊三分，吳季穎贏得賭資六十九萬八千元，女友也贏得九千五百元，其他友人從中抽佣。

檢警分析，裕隆隊球員為控制比分，會刻意不配合教練執行戰術，放水手段包含不進攻、不投球或投不進，或刻意傳球傳偏，或邊線球救出界，或在比賽尾聲不斷犯規，替對手製造罰球得分機會。

檢警發現，去年四月裕隆對台銀，比賽最後二點二秒時，柯旻豪將比賽暫停，教練要求斑霸灌籃，球員上場後，卻將球傳給吳季穎投三分，最後裕隆獲勝，吳因投壓哨三分球獲卅八萬餘元賭資，柯獲二萬一千元賭資。

保險 吳季穎 教練 柯旻豪

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