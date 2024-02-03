砍35刀奪命搶天珠 黃焌柚、李政達逃死

黃焌柚和張認識多年並合夥經營天珠買賣，知悉張有隨身攜帶天珠的習慣，之後黃認為張利潤分配不均，加上自己涉犯銀行法案件，需籌措律師費，便與創業有資金需求的李政達謀議盜取、變賣張的天珠，並決定殺害張並埋屍。

因張體格壯碩，李政達以3萬元報酬找李之楷、蔡信佑一起參與「殺人奪珠」的計畫。李政達、李之楷事先準備圓鍬、童軍繩、手套、口罩及電擊棒作為犯案工具，2019年11月25日依黃焌柚提議以購買天珠為由，誘騙張到台中市某茶館停車場。

李政達、李之楷、蔡信佑見張現身，先由李之楷與蔡信佑抓住張的雙手，李政達再持摺疊刀連續刺殺張35刀，直到張血流不支倒地，再把張裝有價值1042萬元天珠的斜背包扛上車後離去。張送醫因頭頸部多處銳器傷及出血，最終休克死亡。

一審認為，黃焌柚退居幕後犯罪心思縝密，李政達手段冷酷殘忍，難有教化合理期待，有永久與世隔絕必要，判決黃焌柚、李政達死刑，李之楷無期徒刑。

二審認為黃焌柚、李政達犯罪樣態雖殘暴，但未達「極度殘虐」程度，經調查報告顯示，2人沒有反社會人格，黃再犯可能性低，李衝動特質多因環境造成，有教化可能，改判2人無期徒刑，李之楷維持無期徒刑，判決被最高法院撤銷，發回更審。

更一審參酌專業諮商心理師、草屯療養院量刑前社會調查報告結果，考量李政達、李之楷無前科，黃焌柚也沒有類似殺人素行，認為3人應不是「窮凶極惡之人」，可教化改善，沒有絕對反社會性。

更一審指出，若長期監禁黃焌柚等3人，仍有遷善再次復歸社會生活的可能性，沒判處死刑必要；另考量李之楷犯案時僅18歲，智慮未成熟，受他人慫恿犯案，判20年徒刑。