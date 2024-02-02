多名律師知法犯法勾結詐騙集團 全國律師聯合會發聲明要懲戒

「模範生律師」建業法律事務所長王晨桓是ACE詐騙首腦，被法院裁定羈押禁見，另鄭鴻威、楊雅涵、李明潔等6名律師也洩漏偵訊內容給詐騙集團，其中3人被檢方聲請羈押；全國律師聯合會今發聲明指出，請執法單位也將事證移交律師懲戒委員會，追究懲戒事宜。

全律會指出，近日陸續發生多起律師因執行業務涉嫌犯罪而遭調查的案件，全律會呼籲會員執行職務時應謹遵法令、律師倫理規範，以免觸法，並請檢、調機關本於無罪推定原則，毋枉毋縱遵法辦理，以維法制。

聲明指出，律師執行業務應依律師法明定的自律自治精神，誠正信實執行職務，維護社會公義及改善法律制度，除律師法規範外，全律會也已制訂律師倫理規範，要求律師的執業行為。

全律會表示，如檢調偵查過程中，發現律師利用執行職務機會而有不法犯行，或有違反律師法及律師倫理規範的情形，請執法單位除依法追究責任外，也將相關事證移付律師懲戒委員會，由律師懲戒委員會調查、追究相關懲戒事宜，維護律師的執業品位及尊嚴。