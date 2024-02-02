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網站上販售鯊魚劍！涉違反野生動物保育法 2男惹禍上身被判刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海洋保育署與海巡署偵防分署台南查緝隊等2021年3月在台中宗教用品店查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆，檢方認紀姓、王姓兩男子在網站販售鯊魚劍案涉違反野生動物保育法，去年9月起訴，兩男均承認犯行，紀應執行1年、緩刑2年，向公庫支付10萬元，王則判6月。

判決指出，尖齒鋸鰩、後鰭鋸鰩、侏儒鋸鰩及大齒鋸鰩等海洋保育類野生動物，均為農委會公告瀕臨絕種的海洋保育類野生動物，依野生動物保育法規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。

紀男於2015年起迄今，在台中宗教用品店販售鯊魚劍，並陸續向全國各地經營佛具店、金紙店，以1支數百元至數萬元不等代價購入後，又在拍賣網站上以1支鯊魚劍9萬9999元不等售價並刊登拍賣訊息，並自2020年4月起在臉書以其名義，張貼各尺寸鯊魚劍等相片，意圖販賣而陳列、展鯊魚劍。

此外，紀男也與王男合作，由王男先在拍賣網站上刊登1支鯊魚劍3萬5000元至7萬5000元不等售價，刊登拍賣訊息。有買家2021年3月間向王男詢問鯊魚劍售價，議定以3萬2000元購買後，王男再聯繫紀男，以2萬2000元購入鯊魚劍後，再由王男轉寄給買家。

唯買家認該尺寸太小，欲加價更換1尺6長度，王男再匯款3萬元給紀男，由紀男直接寄出更換鯊魚劍給買家，同年月15日警方前往紀男宗教用品店等搜索時，當場扣得鯊魚劍計100支，及鋸鰩牙齒624顆，另在買家住處查扣鯊魚劍1把。 

紀、王兩男準備及審理中均坦白承認，並有相關交易明細、屏東科技大學野生動物服務中心物種鑑定書等證據佐證，認2人自白與事實相符，事證明確，應依法論科。

台南地院審酌，鋸鰩科所有種早於2008年間即被主管機關公告列入瀕臨絕種保育類野生動物，紀、王2人為賺取金錢，竟販賣鋸鰩科所有種產製品即俗稱鯊魚劍，助長非法買賣，也間接危害物種存續，法治觀念不足。

紀犯後於偵查中即有認罪意思、王則自始坦認犯行，犯後態度良好，又2人均無任何野生動物保育法刑事犯罪紀錄，衡酌2人各自犯罪期間長短、行為態樣、規模、所獲利益等一切情況，認紀犯野生動物保育法中意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪處7月，又共同犯買賣保育類野生動物產製品罪處8月，應執行1年，緩刑2年，並應向公庫支付10萬元。另王共同犯買賣保育類野生動物產製品罪處6月，可易科罰金。

至於扣案鯊魚劍100支以及鋸鰩牙齒624顆均沒收，紀犯罪所得5萬2000元、王犯罪所得3萬2000元均沒收。

海洋保育署與海巡署偵防分署台南查緝隊等2021年3月在台中宗教用品店查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆。圖／海保署提供
海洋保育署與海巡署偵防分署台南查緝隊等2021年3月在台中宗教用品店查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆。圖／海保署提供
紀姓、王姓兩男子在網站販售鯊魚劍案涉違反野生動物保育法，檢方去年9月起訴，台南地院認紀應執行1年、緩刑2年，向公庫支付10萬元，王則判6月。圖／海保署提供
紀姓、王姓兩男子在網站販售鯊魚劍案涉違反野生動物保育法，檢方去年9月起訴，台南地院認紀應執行1年、緩刑2年，向公庫支付10萬元，王則判6月。圖／海保署提供

保育類野生動物 售價 牙齒

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