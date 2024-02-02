中油高層涉賄790萬元！冰水機貪瀆案宣判 2陪標廠商「沒獲利反虧錢」

中油煉製事業部前執行長徐漢因牽涉至少8起採購弊案，收賄金額高達1687萬，前年遭檢警依貪污罪查辦；其中徐收賄金額達790萬元的中油冰水機案，今天法院針對陪標兩業者及廠商，分別判刑10月至1年徒刑，緩刑3年，並科繳40萬元至18萬元不等罰金。

2020年中油公司為採購製冷系統擬定「冰水機工程標案」，徐漢疑為圖利友人推薦的李姓業者惟原公司得標，替換承辦員為黃姓親信主管，將原本僅3000萬元採購案，重擬預算浮報至2億元上限，藉此，僅徐漢得以核准。

檢調查出，黃姓主管後續另覓2家川菱、沛群兩廠商陪標，營造「冰水機工程案」競標假象，最終，李姓業者以1億7257萬2750元決標，浮報價額約4200萬；事後，徐漢向李男索討賄款，將利潤4200萬均分為三，作為違法護航對價金，而李男將790萬元裝進LV皮箱，輾轉交予徐漢，存放在他中油辦公室裡。

判決指出，這起冰水機案是預算高達1億8900萬元的鉅額採購案，但三名被告郭男、籃男以及林男及各代表公司，卻破壞政府採購競爭機制，共同犯下陪標、圍標不法勾當，影響中油採購品質，而在法院準備程序庭時，被告全數對於犯行表示「認罪」，但各自陳述並未因此標案獲得任何實質不法收益。

林男指出，當初投標並非陪標，並具備承包能力，而郭男坦言，當初是基於任職中油的黃姓學弟請託，才會找來友人籃男的空調公司投標，藉此居中協調，有意將來下包承作本件標案；至於，籃男始終與郭男坦承犯行，並將事後原發還403萬元的投標金，皆以全數繳回。

法院審酌，林男及川菱公司前於偵查中及準備程序庭上，均矢口否認犯行，於最後一次準備程序及審判程序時，才勉為其難認罪，犯後態度相較於籃男、郭男及沛群公司的犯後態度，因此，合議庭在刑度考量上，有所區別。

今天合議庭針對對林、籃、郭三人及兩家廠商做出宣判，依觸犯政府採購法之妨害投標罪，判處川菱公司前總經理林男，1年徒刑，緩刑3年，需繳交國庫40萬元罰金；沛群空調公司負責人籃男，處以11月徒刑，緩刑3年，需繳交國庫38萬元罰金；而中介牽線新茂公司負責人郭男，則被判刑10月，緩刑3年，需繳30萬元。此外，川菱公司需科罰金20萬元，沛群公司則是18萬元。