中古賓士跑16萬公里「調」成9萬公里賣 法官判車商詐欺有罪

從事中古車買賣的陳氏兄弟賣出實際里程16萬公里、只顯示9萬公里的賓士E350轎跑車，買家提告；台北地院認為，陳氏兄弟辯賣車前有說過不保證里程，但不能因此免責，依詐欺罪判2人各有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

陳氏兄弟2020年5月18日向薛姓前手車主收購一輛賓士E350型號的轎跑車，將車子登記在公司名下。

檢察官指控，車子2020年2月14日里程數已為16萬2225公里，買家看車時，卻看到車子里程表只顯示跑了9萬7000公里，買家一度詢問車子是否曾「調表」，陳氏兄弟卻回覆「這種車沒有人在調表的」，隱瞞實際里程數。

買家後來以85萬元購車，2020年8月12日取得車子後，使用監理單位應用程式查詢車子歷年的里程數發現上當，對陳氏兄弟提告詐欺。

陳氏兄弟稱，這輛賓士車年份較久，又是國內用車，所以不會去查證里程也不保證里程數，還強調「不保證里程數」有寫在合約中，否認詐欺。

法官認為，就中古車交易市場而言，里程數是車輛實際使用損耗的具體狀況，攸關車輛性能、品質、維護保養、價格及後續耐用時限，車子的里程數是消費者決意締約與否或影響車價的重要因素。

法官認為，陳氏兄弟從事中古車買賣，2人雖一再辯稱不保證里程數，並在契約書上填寫，不過，如果僅憑契約書即可排除法律責任，會造成買家必須全盤承受車輛資訊不實的不利益，所以，不能僅因賣家消極不保證，即免除賣家的責任。

判決書指出，陳氏兄弟不誠信買賣中古車，消極隱瞞賓士車實際里程數，造成買家受財產上的損害，也影響中古車市場的交易安全，考量陳氏兄弟犯罪動機、目的、買家受損害的程度等，依法判決。