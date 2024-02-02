快訊

蘋果超派！Apple Watch 9砍血氧功能不妥協 庫克「對和解沒興趣」繼續上訴

綠營醫界大老身分曝光！「他」證實柯文哲主動致電 還原全過程

羽球／反手拍獲球王安賽隆認證「最好」 戴資穎：你才厲害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中古賓士跑16萬公里「調」成9萬公里賣 法官判車商詐欺有罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

從事中古車買賣的陳氏兄弟賣出實際里程16萬公里、只顯示9萬公里的賓士E350轎跑車，買家提告；台北地院認為，陳氏兄弟辯賣車前有說過不保證里程，但不能因此免責，依詐欺罪判2人各有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

陳氏兄弟2020年5月18日向薛姓前手車主收購一輛賓士E350型號的轎跑車，將車子登記在公司名下。

檢察官指控，車子2020年2月14日里程數已為16萬2225公里，買家看車時，卻看到車子里程表只顯示跑了9萬7000公里，買家一度詢問車子是否曾「調表」，陳氏兄弟卻回覆「這種車沒有人在調表的」，隱瞞實際里程數。

買家後來以85萬元購車，2020年8月12日取得車子後，使用監理單位應用程式查詢車子歷年的里程數發現上當，對陳氏兄弟提告詐欺。

陳氏兄弟稱，這輛賓士車年份較久，又是國內用車，所以不會去查證里程也不保證里程數，還強調「不保證里程數」有寫在合約中，否認詐欺。

法官認為，就中古車交易市場而言，里程數是車輛實際使用損耗的具體狀況，攸關車輛性能、品質、維護保養、價格及後續耐用時限，車子的里程數是消費者決意締約與否或影響車價的重要因素。

法官認為，陳氏兄弟從事中古車買賣，2人雖一再辯稱不保證里程數，並在契約書上填寫，不過，如果僅憑契約書即可排除法律責任，會造成買家必須全盤承受車輛資訊不實的不利益，所以，不能僅因賣家消極不保證，即免除賣家的責任。

判決書指出，陳氏兄弟不誠信買賣中古車，消極隱瞞賓士車實際里程數，造成買家受財產上的損害，也影響中古車市場的交易安全，考量陳氏兄弟犯罪動機、目的、買家受損害的程度等，依法判決。

賓士E350示意圖。聯合報系資料照片
賓士E350示意圖。聯合報系資料照片
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

中古車 詐欺 里程數

延伸閱讀

酒駕男國道逆向狂飆撞飛賓士車 女駕駛生還曝驚險回憶

大G掛牌超過500台！去年台灣賓士再度展現歐系豪華品牌龍頭實力

有位子不坐硬要搶！黑貓「無情一踹」把賓士踢翻四腳朝天：擋到本大爺了

影／台中賓士衝派出所...輕熟女下車尖叫 警查出真相

相關新聞

藉「領錢」為由…她丟下出生2天女兒落跑 桃園地院判決出爐

曾姓女子2年前4月間，入住桃市桃園區某汽車旅館時突然產女，119救護員送往鄰近醫院治療看護，2天後的上午曾女以「我要出去...

選前冒名宜蘭地檢署假圖卡案 1男1女投案了各5萬元交保

宜蘭選前沸沸揚揚的「冒名地檢署假圖卡案」傳出新進展，29歲楊姓男子與24歲李姓女子昨天下午投案，依涉犯選罷法與偽造文書等...

撞爛學員280萬元Toyota SUPRA跑車 賽車教練判賠近半輛車

王姓賽車教練前年在麗寶賽車場駕駛邱姓學員花280萬元購買的Toyota SUPRA跑車，未料轉彎時自撞，邱提告求償維修、...

爭親權擺爛都交給律師？士院法官說重話：夫妻務必親自讀裁定書

士林地院家事庭法官王昌國審理一離婚案，男方聲請暫時處分，法官裁定妻子在訴訟撤回、調解成立、判決終結前，得依規定的時間與方...

影／酒後情緒不穩…高雄醉漢開瓦斯欲引爆 警緊急制伏送法辦

高雄市小港區許姓男子與兒子吵架，酒後情緒不穩，竟開瓦斯揚言點燃瓦斯，妻兒跑出屋外報警；警方與他在巷內僵持約10分鐘，趁機...

中古賓士跑16萬公里「調」成9萬公里賣 法官判車商詐欺有罪

從事中古車買賣的陳氏兄弟賣出實際里程16萬公里、只顯示9萬公里的賓士E350轎跑車，買家提告；台北地院認為，陳氏兄弟辯賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。