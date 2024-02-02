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鈕承澤過年團圓夢碎了！性侵服刑4年過一半...申請假釋但駁回
國片導演鈕承澤性侵劇組女助理，判處有期徒刑4年確定，2021年11月30日發監=@R花蓮@=a href='/search/tagging/2/監獄' rel='監獄' data-rel='/2/103705' class='tag'>監獄服刑；鈕服刑過半，日前向獄方申請假釋，想在年節之前返家團圓，花蓮監獄假釋審議委員會審議，駁回鈕承澤的假釋申請案。
鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日藉機請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人獨留鈕家，鈕在劇組離去後，以手指插入被害人下體，被害人驗傷向警方報案。
檢方偵辦，將鈕依強制性交罪起訴，法律規定觸法者刑度為3年以上、10年以下，但並非沒有緩刑空間。
鈕承澤一審時答應賠償被害人200多萬元且付款，欲爭取緩刑的機會，不過，他的訴訟策略選擇無罪抗辯，判處有期徒刑4年，鈕一再上訴，但歷審均維持原來刑度，鈕最終判刑4年確定。
性侵案判刑確定後，鈕承澤申請在花蓮監獄服刑以便照料母親，還提供母親診斷證明書，獲檢察官同意，於2021年11月30日發監；服刑初期，好友演員李烈一度前往花蓮監獄辦理會見。
月前鈕承澤服刑刑期過半，申請辦理假釋，渴望在農曆年前返家團圓，不過，花蓮監獄假釋審議委員會審核，認鈕不符假釋要件，日前駁回鈕的申請案，依相關規定，鈕的申請案駁回後，要等4個月才有再一次機會。
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