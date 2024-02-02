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誠創科技涉虛增營收3億 老董馬永玲200萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

已下市的誠創科技董事長馬永玲，被控為美化營收，過水交易買賣IC面板及化妝品，美化營收3億餘元，涉財報不實假交易；台北地檢署昨指揮調查局兵分12路搜索約談，訊後諭知馬永玲200萬交保、誠創科技副總經理梁宣英、勤業眾信董事長洪國田及會計師余鴻賓等3人各100萬交保。

檢調查出，馬永玲等人為營造誠創科技有持續創造營銷的假象，2017至2018年間，涉與大陸面板IC廠商虛偽買賣電子產品，浮報營收3億餘元；2017年，誠創科技另與傳奇美公司進行過水交易，利用買賣化妝品，虛增營收1700萬元。

檢方漏夜偵訊，諭知馬永玲200萬交保、梁宣英、洪國田及余鴻賓等3人各100萬交保、3名涉案業務主管以30至80萬不等金額交保，其餘均請回。

現年68歲的馬永玲是元大集團創辦人馬志玲的三弟，1970年代以藝名「馬永霖」出道，曾與「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，包括：「我是一片雲」、「一顆紅豆」及「金盞花」。

馬永玲未在演藝圈久留，2000年他重回商場，創立誠創公司；2004年改名為誠創科技；2007年股票興櫃；2008年股票上市，主攻半導體精密陶瓷與被動元件、UVC LED及醫療用口罩。誠創科技去年已下市。

2016年至2017年間，馬永玲曾因與元大證券前副總許國樑聯手炒股，套利4億餘元，去年被檢方依違反證交法起訴，台北地院審理中。

誠創科技董事長馬永玲。記者房荷庭／攝影
誠創科技董事長馬永玲。記者房荷庭／攝影
誠創科技副總經理梁宣英。記者房荷庭／攝影
誠創科技副總經理梁宣英。記者房荷庭／攝影
會計師余鴻賓（左）。記者曾吉松／攝影
會計師余鴻賓（左）。記者曾吉松／攝影
勤業眾信董事長洪國田。記者房荷庭／攝影
勤業眾信董事長洪國田。記者房荷庭／攝影

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