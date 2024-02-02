誠創科技董事長馬永玲。記者房荷庭／攝影 已下市的誠創科技董事長馬永玲，被控為美化營收，過水交易買賣IC面板及化妝品，美化營收3億餘元，涉財報不實假交易；調查局昨天兵分12路搜索約談馬永玲、誠創科技副總經理梁宣英、勤業眾信董事長洪國田及誠創科技業務主管，深夜依違反證交法等罪移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

據了解，全案疑有知名會計師事務所協助製作不實財報，台北市調查處昨天也以嫌疑人身分約談兩名會計師到案，詢後依違反商業會計法移送北檢複訊。

檢調查出，馬永玲等人為營造誠創科技有持續創造營銷的假象，2017至2018年間，涉與大陸面板IC廠商虛偽買賣電子產品，浮報營收3億餘元；2017年，誠創科技另與傳奇美公司進行過水交易，利用買賣化妝品，虛增營收1700萬元。

現年68歲的馬永玲是元大集團創辦人馬志玲的三弟，1970年代以藝名「馬永霖」出道，曾與「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，包括：「我是一片雲」、「一顆紅豆」及「金盞花」。

馬永玲未在演藝圈久留，2000年他重回商場，創立誠創公司；2004年改名為誠創科技；2007年股票興櫃；2008年股票上市，主攻半導體精密陶瓷與被動元件、UVC LED及醫療用口罩。誠創科技去年已下市。