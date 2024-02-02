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涉虛增營收3億 誠創老董馬永玲遭約談

聯合報／ 記者房荷庭張宏業／台北報導

誠創科技董事長馬永玲虛增營收三億餘元，涉財報不實，昨天被調查局約談到案，台北地檢署漏夜偵訊。本報資料照片
誠創科技董事長馬永玲虛增營收三億餘元，涉財報不實，昨天被調查局約談到案，台北地檢署漏夜偵訊。本報資料照片
已下市的誠創科技董事長馬永玲，被控為美化營收，過水交易買賣ＩＣ面板及化妝品，美化營收三億餘元，涉財報不實假交易；調查局昨天兵分十二路搜索約談馬永玲、誠創科技副總經理梁宣英、傳奇美公司實際負責人徐惠美共十四人到案，深夜依違反證交法等罪移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

據了解，全案疑有知名會計師事務所協助製作不實財報，台北市調查處昨天也以嫌疑人身分約談兩名會計師到案，詢後依違反商業會計法移送北檢複訊。

調查局昨天兵分十二路搜索約談十四人到案，相關人員深夜移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影
調查局昨天兵分十二路搜索約談十四人到案，相關人員深夜移送北檢複訊。記者曾吉松／攝影

檢調查出，二○一七至二○一八年間，馬永玲等人為營造誠創科技有持續創造營銷假象，涉與大陸面板IC廠商虛偽買賣電子產品，浮報營收三億餘元；誠創科技於二○一七年，另與傳奇美公司進行過水交易，利用買賣化妝品，虛增營收一七○○萬元。

現年六十八歲的馬永玲是元大集團創辦人馬志玲的三弟，一九七○年代以藝名「馬永霖」出道，曾與「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」及「金盞花」。

馬永玲未在演藝圈久留，二○○○年重回商場，創立誠創公司；二○○四年改名為誠創科技；二○○七年股票興櫃；二○○八年股票上市，主攻半導體精密陶瓷與被動元件、UVC LED及醫療用口罩，去年已經下市。

誠創科技過去因股價長期低迷，馬永玲為提高現金增資發行價格，以利快速募資謀取不法利益，二○一六至二○一七年間，涉與元大證券前副總許國樑聯手炒股，利用多個證券帳戶相互配合操縱誠創股價，坑殺市場投資人，套利四億餘元，去年被檢方依違反證交法起訴，台北地院審理中。

化妝品 半導體 投資人 會計師

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