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屏東長治鄉長古佳川 交保復職

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣長治鄉古佳川涉貪遭檢方起訴，古佳川遭法院收押近11個月，法院裁定前天30萬元交保，昨天復職，他強調自己沒有貪汙。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉古佳川涉貪遭檢方起訴，古佳川遭法院收押近11個月，法院裁定前天30萬元交保，昨天復職，他強調自己沒有貪汙。記者劉星君／攝影
屏東縣長治鄉長古佳川去年被檢舉涉貪，法院收押近11個月後裁定30萬元交保，古佳川向縣府申請復職，昨午復職，對涉貪強調清清白白，外界稱他買張惠妹演唱會門票報公帳，但其實他是買張惠妹演唱會的外套作公務識別使用，會持續捍衛清白。

連任長治鄉長的古佳川去年3月遭屏東地檢署偵辦，2020年到2021年間以不實單據核銷父親的生日宴會餐費、張惠妹跨年演唱會紀念品，涉貪汙罪。法院前天審理終結，裁定古佳川以30萬元交保，全案訂3月14日下午宣判。

遭檢方起訴涉貪的古佳川說，他當時被收押，檢調都說偵查不公開，卻有很多錯誤假訊以訛傳訛，對他很不利，檢方起訴後，法院於審理期間，他仍持續被收押。古說，他是張惠妹粉絲，但根本沒買張惠妹演唱會門票，而買她演唱會周邊商品外套，跑行程時用作公務識別，結果這件外套也被檢調作為證據查扣！「我會勇敢面對司法，捍衛個人自身清白」。

屏東縣長治鄉近20年來連三任鄉長都涉貪判刑或遭羈押，國民黨籍、民進黨籍鄉長都惹官司，判刑7到8年不等，曾是民進黨員的古佳川，後以無黨籍連任鄉長，這次則捲入貪汙案。

演唱會 鄉長

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